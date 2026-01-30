Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο που δημοσίευσε από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

Την πιο όμορφη φάση της ζωής τους διανύουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς θα γίνουν γονείς. Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδάκι, το οποίο είναι αγοράκι και η ευτυχία τους δεν κρύβεται!

Λίγο πριν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη υποδεχθούν το πρώτο τους παιδάκι παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο. Το μυστήριο έγινε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με το ζευγάρι να ανταλλάσσει όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας στο πλευρό όλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την ημέρα. Σε αυτό είδαμε τη στιγμή που η νύφη φτάνει στην εκκλησία, αλλά και την εντυπωσιακή έξοδο του νιόπαντρου ζευγαριού από την εκκλησία μετά την τέλεση του μυστηρίου.

17:45 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

