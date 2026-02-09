Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ανήλικος στη Φλώρινα – Τον γρονθοκόπησαν 5 άτομα στο κεφάλι

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος, από 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στη Φλώρινα, έπειτα από την καταγγελία της μητέρας του παθόντα.

Οι 4 ανήλικοι από κοινού με έναν 18χρονο, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο κεφάλι και το αριστερό μάτι του.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Έπειτα, από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίσθηκαν στη Φλώρινα και συνελήφθησαν πέντε άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, συνελήφθησαν συνολικά τέσσερις γονείς -ένας για κάθε ανήλικο- σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.