Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε την μητέρα της, ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

Ένα τραγικό δυστύχημα με θύμα μία 71χρονη συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στην Ελευσίνα, όταν η 44χρονη κόρη της την τραυμάτισε θανάσιμα, στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Η οικογενειακή τραγωδία συνέβη περίπου στις στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, ενώ η 71χρονη μητέρα της είχε βγει από το όχημα και της έδινε οδηγίες.

Ωστόσο, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή, κι έτσι, όταν η 44χρονη οδηγός έκανε όπισθεν, εγκλώβισε την μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα η 71χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την γυναίκα στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 71χρονης.

Συνελήφθη η 44χρονη κόρη

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονη κόρη της, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

