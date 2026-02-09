Νορβηγία: Νέες αποκαλύψεις για τις συναντήσεις της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Επστάιν σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Νορβηγία: Νέες αποκαλύψεις για τις συναντήσεις της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Τζέφρι Επστάιν σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, Φωτογραφία: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, είχε σειρά συναντήσεων με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν την περίοδο 2011–2013, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το TV2 από τα λεγόμενα «αρχεία Επστάιν».

Νορβηγία: Συνάντηση της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και του γιου της με την Γκισλέιν Μάξγουελ σε εκδήλωση το 2012

Συναντήσεις σε Όσλο και Παρίσι

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Νοέμβριο του 2012 ο Επστάιν ταξίδεψε στο Όσλο, όπου συναντήθηκε με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ. Η συνάντηση περιλάμβανε περίπατο σε πάρκο της νορβηγικής πρωτεύουσας, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από μηνύματα όσο και από το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του χρηματοδότη.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο τους βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Παρίσι. Εκεί φέρονται να επιχείρησαν να κανονίσουν εκ νέου συνάντηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η πριγκίπισσα πραγματοποιούσε επίσημες υποχρεώσεις στη Γαλλία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το ραντεβού αυτό τελικά πραγματοποιήθηκε.

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ ζητεί ξανά «συγγνώμη» για τις σχέσεις της με τον Επστάιν

Επαφές στη Νέα Υόρκη

Η Μέτε-Μάριτ ταξίδεψε επανειλημμένα στη Νέα Υόρκη για διεθνή fora και εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τις επισκέψεις αυτές, υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον Έπσταϊν.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 συμμετείχε στο Clinton Global Initiative, όπου χαιρέτησε τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα και σύντροφο του Επστάιν, παρουσία και του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Συνάντηση στην Καραϊβική

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2012 – Πρωτοχρονιάς 2013, η πριγκίπισσα και η οικογένειά της βρίσκονταν στο Σεν Μπαρτς στην Καραϊβική. Εκεί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Επστάιν στη μαρίνα του νησιού.

Στη συνέχεια, η Μέτε-Μάριτ φιλοξενήθηκε για αρκετές ημέρες στην πολυτελή έπαυλη του Επστάιν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, συνοδευόμενη από φίλη της, όπως έχει επιβεβαιώσει το νορβηγικό παλάτι.

Τελευταίες επαφές και διακοπή σχέσεων

Το βασιλικό παλάτι έχει διευκρινίσει ότι η τελευταία φυσική συνάντηση μεταξύ της πριγκίπισσας και του Επστάιν έλαβε χώρα το 2013. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε για ένα διάστημα ακόμη, ωστόσο διακόπηκε οριστικά το 2014.

Η ίδια η Μέτε-Μάριτ έχει εκφράσει δημόσια τη λύπη και τη μεταμέλειά της για τη σχέση αυτή, δηλώνοντας ότι δεν είχε κατανοήσει εγκαίρως τη φύση και το παρελθόν του Επστάιν.

Πηγή: TV2

