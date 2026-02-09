Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην Ντάουνινγκ Στριτ, τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι δεν θα ανταποκριθεί στις εκκλήσεις να παραιτηθεί, παρά την παραίτηση και δεύτερου στελέχους του, μετά τον Διευθυντή Προσωπικού, λόγω της απόφασης να διοριστεί ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τιμ Άλαν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται, για να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα ομάδα που θα υποστηρίξει τον Βρετανό ηγέτη, μια μέρα μετά την παραίτηση του στενότερου βοηθού του Στάρμερ, του Μόργκαν ΜακΣουίνι, ο οποίος ήταν γνωστό, όπως άλλωστε και ο ίδιος παραδέχτηκε, ότι είχε επιμείνει στον διορισμό του Μάντελσον, παρά το ότι ήταν γνωστό ότι ο Λόρδος είχε στενές σχέσεις με τον αποθανόντα Αμερικανό, σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν.

Με τις αποκαλύψεις για τον Επστάιν να θέτουν υπό αμφισβήτηση την κρίση και την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνήσει, ο Βρετανός πρωθυπουργός απευθύνθηκε στο προσωπικό του γραφείου του στη Ντάουνινγκ Στριτ, τη Δευτέρα, για να εκφράσει εκ νέου τη λύπη του για τον διορισμό του Μάντελσον.

«Δύναμη καλού η πολιτική»

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό», τους είπε, επαινώντας τον ΜακΣουίνι ως «φίλο» που βοήθησε να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα και να κερδίσει τις εθνικές εκλογές του 2024 με μια από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

«Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι (δύναμη καλού). Προχωράμε μπροστά από εδώ. Προχωράμε με αυτοπεποίθηση καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», είπε. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ο Στάρμερ είναι αφοσιωμένος στην εργασία του και δεν προτίθεται να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι η παραίτηση του Άλαν, συνέβη μετά τη συνάντηση του προσωπικού.

Ωστόσο, η πίεση δεν έδειχνε σημάδια να υποχωρεί, με την εφημερίδα Times να αναφέρει ότι ο Anas Sarwar, ηγέτης του Σκωτσέζικου Εργατικού Κόμματος, θα ζητούσε την παραίτηση του Στάρμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα έδινε αργότερα την Δευτέρα.

Το Εργατικό Κόμμα στη Σκωτία έχει δει την υποστήριξή του να μειώνεται από τις εκλογές του 2024, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να το τοποθετούν στην τρίτη θέση, πίσω από το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και το λαϊκιστικό Reform UK.

Ο Στάρμερ προσπαθεί να αλλάξει αφήγημα

Η δεύτερη παραίτηση και οι αναφορές για τη θέση του Sarwar δεν κατάφεραν να ηρεμήσουν τις φωνές στο Εργατικό Κόμμα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν την παραίτηση του Στάρμερ.

Το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης αυξήθηκε, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι θα μπορούσε να αναλάβει ηγεσία ένας πιο αριστερός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος θα ήταν πρόθυμος να δανειστεί και να δαπανήσει περισσότερα.

«Είναι οδυνηρό», δήλωσε ένας βουλευτής του Εργατικού Κόμματος υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Είναι σαν να παρακολουθείς ένα θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε αργή κίνηση». Ο Στάρμερ αφού συναποφάσισε με τον ΜακΣουίνι, την Κυριακή, ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τον κυβερνητικό σύμβουλο να αποχωρήσει, τώρα ελπίζει να επαναφέρει το κυβερνητικό αφήγημα και να προσπαθήσει να επιστρέψει σε μια ατζέντα στην οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εστιάσει: Την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους διαβίωσης και την τόνωση της βρετανικής οικονομίας.

Έξαλλοι οι Συντηρητικοί

Η ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι είναι ανίκανος να διοικήσει την κυβέρνησή του. «Είναι σαν μια πλαστική σακούλα που την παρασύρει ο άνεμος. Πρέπει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του και αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε κάποιος άλλος στο Εργατικό Κόμμα πρέπει να το κάνει, αλλιώς θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές», δήλωσε η Μπάντενοχ στο Sky News.

Ο Στάρμερ ήλπιζε ότι ο Άλαν, ο οποίος διορίστηκε τον Σεπτέμβριο για να στηρίξει τη δυσχερή λειτουργία της Ντάουνινγκ Στριτ, θα βοηθούσε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει καλύτερη ακροαματικότητα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ συχνά δέχονταν κριτική για την αργοπορία του στη λήψη αποφάσεων.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα στο Νο 10 (της Ντάουνινγκ Στριτ). Εύχομαι κάθε επιτυχία στον πρωθυπουργό και την ομάδα του», δήλωσε ο Άλαν σε ανακοίνωσή του.

Συνάντηση του Στάρμερ με βουλευτές

Το νέο σκάνδαλο σχετικά με τον Μάντελσον, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ξέσπασε μετά την αποκάλυψη αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, τα οποία περιείχαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει πληροφορίες σχετικά με πιθανές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου και φορολογικές διευκολύνσεις στον Επστάιν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο Μάντελσον δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις κατηγορίες ότι διέρρευσε έγγραφα και δεν απάντησε σε μηνύματα που ζητούσαν το σχόλιό του.

Ο Στάρμερ θα συναντηθεί με βουλευτές του Εργατικού Κόμματος αργότερα τη Δευτέρα και θα προσπαθήσει να κατευνάσει την οργή για τον χειρισμό του διορισμού του Μάντελσον και να ηρεμήσει τις φωνές που λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί.

Ο Μάντελσον τελεί τώρα υπό αστυνομική έρευνα για φερόμενη παράβαση καθήκοντος.