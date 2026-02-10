Φάμελλος: Η Μαρία Καρυστιανού δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις – Μας βρίσκουν αντίθετους οι τοποθετήσεις της

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε τις πολιτικές τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού, εκφράζοντας την αντίθεση του προς αυτές.

«Στις τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού ως προς τη δημιουργία κόμματος και θέματα που έχει αναδείξει, μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα» δήλωσε στο MEGA.

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα στα Τέμπη, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά. Βάλαμε πλάτη στο θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα Τέμπη και θα το υπηρετήσουμε» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε, μάλιστα, ότι «όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο, ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος, το μόνο που βοηθάει είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης» και διευκρίνισε πως «δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις με αυτά που έχει πει έως τώρα».

«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες» σχολίασε.

«Εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων στην υπόθεση Παναγόπουλου»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σημειώνοντας την «εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων στην υπόθεση».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. Η ΝΔ διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα. Σας θυμίζω και το σκάνδαλο του “σκόιλ ελικίκου”» σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Ως πρόσωπο «κλειδί» χαρακτήρισε την κ. Στρατινάκη, πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας, η οποία, όπως είπε, «μέχρι πρόσφατα ήταν και επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή». «Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει εμπλοκή και του συζύγου της, κ. Γεωργίου. Εταιρείες στις οποίες γίνονταν αναθέσεις και μάλιστα πολλών εκατομμυρίων. Και υπάρχει εμπλοκή πολλών πολιτικών προσώπων», πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και σε «δύο νόμους της κ. Κεραμέως που έδιναν τη δυνατότητα σε προγράμματα, που είχαν κοπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό».

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται χορός σκανδάλων»

«Το θέμα της κατάρτισης και της υποστήριξης των ανέργων είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια γίνεται χορός σκανδάλων. Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας, είναι ένα πεδίο στο οποίο βλέπουμε ένα πάρτι από γαλάζιες ακρίδες», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, σχολιάζοντας πως «αυτή η κυβέρνηση, στο μόνο που μας έχει πείσει είναι ότι η σταθερότητα την οποία επικαλείται είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, σταθερότητα στους κολλητούς και σταθερότητα στο να βγάζουν δισεκατομμύρια κάποιοι λίγοι».

«Πηγαίνουμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και είμαστε ταυτόχρονα στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης και του μέσου μισθού στην Ευρώπη. Η ευθύνη είναι όλης της κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

«Χρειάζεται ένα αναζωογονητικό σοκ στην οικονομία»

Στη συνέχεια επεσήμανε την ανάγκη για «ένα αναζωογονητικό σοκ στην οικονομία για να μπορέσουν να ζήσουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, αλλά και μια κάθαρση στα θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας».

«Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων για να το πετύχουμε. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να διώξει αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και όλες μαζί. Αυτό λένε και οι πολίτες», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στη χθεσινή επιλογή «διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν δίνει απάντηση στο ποιος -όχι απλά θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη- αλλά και στο ποιοι θα αποτελέσουν την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση».

«Σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα»

«Την προηγούμενη χρονιά πήραμε πρωτοβουλίες μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Λίγες είναι γεγονός. Τώρα, είναι σχεδόν έτοιμη μία κοινή πρόταση νόμου από τα τρία κόμματα για το αγροτικό. Δεν αρκούν όλα αυτά. Οι πολίτες θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικό» τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτήν την προσπάθεια «σύγκλισης».