Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς όπως αποκάλυψαν μέσω των social media το απόγευμα της Δευτέρας, θα γίνουν για δεύτερη φορά γονείς.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, στο τέλος του οποίου εμφανίζεται ο μικρός Βασίλης να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μητέρας του.

Είναι στον 6ο μήνα της κύησης

Σύμφωνα με το στο «Πρωινό», ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα θα αποκτήσουν ένα κοριτσάκι. Η σύζυγος του τραγουδιστή διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ οι δυο τους ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση στους γονείς τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι δηλώσεις των παππούδων

«Τι να ευχηθείτε; Ο κόσμος γενικά πρέπει να γίνει ευχές. Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο» ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, Βασίλης Αργυρός.

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος Νίκας ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1