Klavdia: «Φρίκαρα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision, με τον OGE δείχναμε αγαπημένοι αλλά είχαμε αντιπαραθέσεις»

Για τον χωρισμό της από τον OGE, τη συμμετοχή της στη Eurovision και τις αντιδράσεις του κόσμου, μίλησε η Klavdia στην τελευταία εκπομπή του «Στούντιο 4» για το 2025. Η νεαρή τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η διάλυση της σχέσης της με τον OGE δεν είχε καμία σχέση με τον διαγωνισμό, ενώ χαρακτήρισε τη χρονική σύμπτωση ως καθαρά συγκυριακή.

Απευθυνόμενη στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η Klavdia είπε: «Σίγουρα θα μιλάς για τον χωρισμό μου με τον OGE. Δεν ήμασταν πολύ καιρό μαζί, στον έναν χρόνο τελείωσε η σχέση μας». Συνέχισε λέγοντας: «Αγαπημένοι μπορεί να δείχναμε, αλλά είχαμε και εμείς τις αντιπαραθέσεις μας, αρκετά συχνές, οπότε υπήρχε σύγκρουση προσωπικοτήτων. Στην προκειμένη ήταν καθαρή σύμπτωση, εντελώς συγκυριακό».

Η ίδια εξήγησε πως πιστεύει ότι όλα στη ζωή γίνονται για κάποιον λόγο, συχνά για καλό, και πως όταν δύο άνθρωποι δεν ταιριάζουν και μαλώνουν συχνά, τελικά δεν περνάει καλά κανένας από τους δύο. «Όταν ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, είναι καλύτερα. Ήμουν σε μια φάση που δούλευα σαν ρομποτάκι, αλλά αυτό δεν ήταν η αιτία», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην εμπειρία της από τη Eurovision, δήλωσε πως πήγε στον εθνικό τελικό με σκοπό να τη γνωρίσει καλύτερα το κοινό και οι Eurofans, χωρίς να έχει σίγουρη την πρόκριση. «Είχα προετοιμαστεί για το σενάριο ότι δεν θα κερδίσω. Και τελικά κερδίζω. Και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου τις επόμενες δύο μέρες για να συνειδητοποιήσω τι έχω να κάνω», είπε.

Η Klavdia αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από την οικογένειά της να μην της λένε τίποτα για όσα σχολιάζονταν στις τηλεοπτικές εκπομπές εκείνες τις μέρες, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση. «Φρικάρα. Γινόταν πανικός στο σπίτι, οι τηλεοράσεις στη διαπασών με τα πάνελ. Τους έλεγα “μη μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τι είπαν”. Ήθελα απλά να συνειδητοποιήσω τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Μετά μπήκα στο mode ρομποτάκι. Από τη στιγμή που πάμε, πάμε», τόνισε.

Η 6η θέση που κατέλαβε με την «Αστερομάτα» ξεπέρασε κάθε προσδοκία της. Όπως είπε: «Είχα θέσει άλλα expectations για τη Eurovision και πήγε πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Μετά τη Eurovision ήρθε μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τόση αγάπη, τόση στήριξη. Άκουγα συχνά ότι “είναι τόσο ωραίο το τραγούδι, είναι τόσο ελληνικό, που νιώθουμε περήφανοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα πάρουμε”. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι σαν τραγούδι».

Τέλος, θυμήθηκε τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό και τη φόρτιση που ένιωσε: «Στον ημιτελικό πέρασαν τα πάντα από το κεφάλι μου. Ήταν βασανιστικά δευτερόλεπτα. Έκανα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά ήμουν σίγουρη για εμένα, ότι θα ανέβω στη σκηνή και θα αποδώσω. Για τα αποτελέσματα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, άνθρωποι ψηφίζουν. Δεν πήγα για τον εαυτό μου, κουβαλούσα μια χώρα».