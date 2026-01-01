Τρεις νεκροί σε νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων ενεχόμενων σε «διακίνηση ναρκωτικών»

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον αυτών που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως διακινητές ναρκωτικών, βάζοντας στο στόχαστρο τρία ταχύπλοα και σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρυνόμενοι προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») μέσω X.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

Δεν διευκρίνισε πού έγιναν τα πλήγματα, αν δηλαδή διεξήχθησαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό. Με τα νέα πλήγματα, που εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη, κατά τη SOUTHCOM, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 110.

Κατά την ανάρτησή της, το διοικητήριο ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης — ουδέποτε είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλεούμενων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής — τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» σε αυτά.