Τρεις νεκροί σε νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων ενεχόμενων σε «διακίνηση ναρκωτικών»

  • Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών, βάζοντας στο στόχαστρο τρία ταχύπλοα και σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.
  • Με τα νέα πλήγματα, που εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 110.
  • Η νομιμότητα των πληγμάτων αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ, με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ να βλέπει «ισχυρές ενδείξεις» για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον αυτών που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως διακινητές ναρκωτικών, βάζοντας στο στόχαστρο τρία ταχύπλοα και σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρυνόμενοι προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») μέσω X.

Δεν διευκρίνισε πού έγιναν τα πλήγματα, αν δηλαδή διεξήχθησαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό. Με τα νέα πλήγματα, που εξαπολύθηκαν προχθές Τρίτη, κατά τη SOUTHCOM, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις αυτής της φύσης έφθασε τους τουλάχιστον 110.

Κατά την ανάρτησή της, το διοικητήριο ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή για να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης — ουδέποτε είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλεούμενων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής — τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» σε αυτά.

03:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε την προαναγγελθείσα αποχώρηση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Αραβικ...
02:45 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Άντονι Τζόσουα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο Άντονι Τζόσουα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο χθες, Τετάρτη (31/12), μετά το θανατηφόρο τρο...
02:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία είναι έτοιμη κατά 90%, μένει το 10%

Στο μήνυμά του για το 2026, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε χθες Τετάρτη ...
01:29 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Τερμάτισε τη λειτουργία του το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, η ισχυρότερη φωνή που εκπροσωπούσε συγγενείς Ισραηλινών ...
