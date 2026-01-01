Ισραήλ: Τερμάτισε τη λειτουργία του το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

διεθνή

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, η ισχυρότερη φωνή που εκπροσωπούσε συγγενείς Ισραηλινών και ξένων που κρατούνταν στη Γάζα, ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της λειτουργίας του, καθώς στον παλαιστινιακό θύλακα έχει απομείνει μόνο ένας όμηρος – και αυτός νεκρός. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οργάνωση τερματίζει τη δράση της υπό την παρούσα μορφή, αν και τονίζεται ότι ο «αγώνας δεν έχει τελειώσει».

Στο κείμενο αναφέρεται: «Σήμερα, 31η Δεκεμβρίου 2025, το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων βάζει τέλος στη δραστηριότητά του υπό την παρούσα μορφή του. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Μας απομένει ένας τελευταίος όμηρος στη Γάζα (…) Ο Ραν (Ράνι) Γκβίλι, ήρωας του Ισραήλ (…). Η αποστολή μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί και οι καρδιές μας δεν θα γιατρευτούν μέχρι να επιστρέψει ο Ράνι για να ενταφιαστεί στο Ισραήλ».

Ο Ραν Γκβίλι ήταν υπαξιωματικός της ειδικής μονάδας Γιάσαμ της ισραηλινής αστυνομίας και σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επιδρομή της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ. Η σορός του μεταφέρθηκε τότε στη Γάζα, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.

Το Φόρουμ είχε συσταθεί αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς και από τότε αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τις οικογένειες των ομήρων, στρατιωτών και πολιτών, Ισραηλινών και ξένων. Εκπροσώπησε τη φωνή τους στα ΜΜΕ και κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους σε δεκάδες πόλεις με διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «Επί 817 ημέρες δράσαμε όλοι μαζί, χιλιάδες εθελοντές, επαγγελματίες και οικογένειες, έχοντας έναν ιερό στόχο: να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στο σπίτι».

Η συντριπτική πλειονότητα των ομήρων απελευθερώθηκε σε δύο φάσεις, στη διάρκεια των προσωρινών ανακωχών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Με την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός από τις 10 Οκτωβρίου, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από έντονες πιέσεις των ΗΠΑ, επέστρεψαν οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι, ενώ παραδόθηκαν και τα λείψανα 27 εκ των 28 νεκρών. Το μόνο που εκκρεμεί είναι η επιστροφή της σορού του Γκβίλι, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συνομιλίες με στόχο την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας με τη Χαμάς.

περισσότερα
