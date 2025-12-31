Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου – «Στο ΕΣΥ, πολλοί εργαζόμενοι θυσιάζουν όμορφες οικογενειακές στιγμές»

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Εκεί, ο υπουργός Υγείας συνομίλησε με τον Διοικητή και ευχήθηκε καλή χρονιά στους εργαζόμενους που είχαν βάρδια, αλλά και μέσω ασυρμάτου σε όλα του τα πληρώματα των ασθενοφόρων.

Σε ανάρτησή του στο «X» έγραψε χαρακτηριστικά: «Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου θεώρησα σωστό να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ. Εκεί με περίμενε ο Διοικητής του και ευχήθηκα καλή χρονιά στους εργαζομένους στο Κέντρο Επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν βάρδια τώρα εκεί, αλλά και μέσω ασυρμάτου σε όλα του τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ότι ειδικά στο ΕΣΥ, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που θυσιάζουν όμορφες οικογενειακές στιγμές, όπως η σημερινή, για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς. Τους αγαπάμε και τους λέμε ένα μεγάλο Ευχαριστώ! Καλή χρονιά καλό 2026!»