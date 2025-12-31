Ισραήλ: Απαγόρευσε σε 37 ΜΚΟ την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας – Οι καταδίκες από ΟΗΕ, ΕΕ και άλλες οργανώσεις

Από τις πρώτες ώρες του νέου έτους, 37 ανθρωπιστικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα έχουν πρόσβαση στον θύλακα, μετά την απαγόρευση που τους επέβαλε το Ισραήλ, και η οποία θα ισχύσει από αύριο, Πέμπτη.

Το Ισραήλ για να άρει την απαγόρευση ζητεί από τις οργανώσεις να διαβιβάσουν στις αρχές τα ονόματα των Παλαιστίνιων υπαλλήλων τους, ένα μέτρο που καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι οι οργανώσεις που «αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία» έλαβαν ειδοποίηση ότι οι άδειες λειτουργίας τους θα ανακληθούν από 1ης Ιανουαρίου, με την υποχρέωση να παύσουν κάθε δραστηριότητα έως την 1η Μαρτίου. Για το Ισραήλ, το νέο αυτό μέτρο έχει στόχο να εμποδίσει «εχθρικούς παράγοντες ή υποστηρικτές της τρομοκρατίας» να λειτουργούν στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Είναι εμπλεκόμενες»

Οι εν λόγω ΜΚΟ αρνούνται να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση διότι «γνωρίζουν, όπως και εμείς γνωρίζουμε, ότι κάποιες εξ αυτών εμπλέκονται σε τρομοκρατία ή έχουν σχέσεις με τη Χαμάς», δήλωσε σήμερα ο Γκιλάντ Τσβικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Διασποράς, αναφερόμενος στο ισλαμιστικό κίνημα του οποίου η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτές οι οργανώσεις «θα μπορούσαν να το είχαν λύσει αυτό», αλλά «δεν έχουν κάνει τίποτα εδώ και δέκα μήνες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο», είπε. Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των στοχευμένων ΜΚΟ. Μεταξύ αυτών είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η CARE, η World Vision και η Oxfam.

Οι ΜΚΟ έχουν ακόμη προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα, πριν από την Πρωτοχρονιά, για να αποφύγουν την απαγόρευση. Αλλά «αμφιβάλλω πολύ αν ξαφνικά κάνουν σε λιγότερο από λίγες ώρες αυτό που δεν έχουν κάνει εδώ και δέκα μήνες», πρόσθεσε ο Ισαραηλινός υπουργός.

Οι ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε το Ισραήλ ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, λόγω των νέων κανόνων καταγραφής θα εμποδίσει τη διανομή ζωτικής σημασίας βοήθειας.

«Η ΕΕ υπήρξε σαφής: ο νόμος για την εγγραφή των ΜΚΟ δεν μπορεί να εφαρμοστεί υπό την παρούσα του μορφή», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ στον λογαριασμό της στο Χ. «Πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής (βοήθειας)», πρόσθεσε.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε «εξωφρενική» την απειλή του Ισραήλ να αναστείλει τις δραστηριότητες δεκάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα από τον Ιανουάριο, καλώντας τα κράτη να απαιτήσουν επειγόντως από το Ισραήλ να αλλάξει πορεία, κρίνοντας ότι «τέτοιες αυθαίρετες αναστολές επιδεινώνουν περαιτέρω μια ήδη αφόρητη κατάσταση για τον πληθυσμό της Γάζας».

«Επικίνδυνο προηγούμενο»

Το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού κατηγόρησε συγκεκριμένα τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) ότι απασχολούν άτομα «με δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις». Σε επικοινωνία με το AFP, η ΜΚΟ απάντησε χθες Τρίτη ότι «δεν απασχολούσε ποτέ εν γνώσει της τα άτομα που εμπλέκονται σε στρατιωτικές δραστηριότητες» και διαβεβαίωσε ότι «συνεχίζει τον διάλογο» με τις αρχές.

Σήμερα οι ΓΧΣ κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να τους επιτρέψουν να εργαστούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. «Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και άλλες ανεξάρτητες διεθνείς ΜΚΟ θα καταχωρηθούν στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα το 2026», ανέφερε η ΜΚΟ.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τόνισαν επίσης ότι η ΜΚΟ εφαρμόζει «αυστηρές εσωτερικές πολιτικές για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον νόμο και να αποτρέψει οποιαδήποτε υπεξαίρεση βοήθειας ή σύνδεση με ένοπλες ομάδες».

Η Χαμάς

Χθες Τρίτη, οι υπουργοί Εξωτερικών δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν ήδη προτρέψει το Ισραήλ να «εγγυηθεί την πρόσβαση» στη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει «καταστροφική».

Σε μια περιοχή με πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους, «1,3 εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν επείγουσα ανάγκη από στέγη», τόνισαν. «Περισσότερες από τις μισές δομές υγείας λειτουργούν μόνο εν μέρει» και η πλειοψηφία του πληθυσμού (1,6 εκατομμύρια άνθρωποι) αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Η Χαμάς χαρακτήρισε το ισραηλινό μέτρο ως «εγκληματική συμπεριφορά». «Αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κατοχής (του Ισραήλ σ.σ.) να πολιτικοποιήσει την ανθρωπιστική δράση και να τη χρησιμοποιήσει ως εργαλείο εκβιασμού του παλαιστινιακού λαού μας», δήλωσε η Χαμάς, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και αποτελεσματικά μέτρα για να καταδικάσει αυτή την εγκληματική συμπεριφορά».

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί χαρακτήρισε σήμερα τους ισραηλινούς κανονισμούς ως «επικίνδυνο προηγούμενο». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου περιφρόνησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των αυξανόμενων εμποδίων στις επιχειρήσεις βοήθειας».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)