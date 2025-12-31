Λήμνος: Ο Άγιος Βασίλης σκόρπισε χαμόγελα στο νοσοκομείο, μοίρασε δώρα στα παιδιά – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Λήμνου, όπως και πέρυσι, για να μοιράσει δώρα στα παιδάκια.
  • Η παρουσία του αποτέλεσε μια όμορφη έκπληξη για τους μικρούς ασθενείς, γεμίζοντας τους θαλάμους με παιδικά χαμόγελα και εορταστική διάθεση.
  • Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία της μαμάς Ευγενίας, η οποία ετοίμασε υπέροχα δωράκια που μοιράστηκαν στα παιδιά του νοσοκομείου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Λήμνου για να μοιράσει δώρα στα παιδάκια, γεμίζοντας τους θαλάμους με παιδικά χαμόγελα και εορταστική διάθεση. Η παρουσία του αποτέλεσε μια όμορφη έκπληξη για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, που ξέχασαν για λίγο τη δυσκολία της νοσηλείας και ένιωσαν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα limnosreport.gr, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η πρωτοβουλία της μαμάς Ευγενίας, η οποία είχε και η ίδια πέρυσι το παιδάκι της στο νοσοκομείο τέτοια ημέρα. Με πολλή αγάπη και ευαισθησία, ετοίμασε υπέροχα δωράκια που μοιράστηκαν στα παιδιά, θέλοντας να προσφέρει ό,τι εκείνη θα ήθελε να έχει ζήσει τότε: μια ζεστή αγκαλιά, ένα χαμόγελο, μια αίσθηση πως κανείς δεν είναι μόνος.

Δείτε το βίντεο:

