Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένες ζημιές σε διαμέρισμα που τυλίχτηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

  • Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς.
  • Η πυρκαγιά, αγνώστου αιτίας, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.
  • Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά προκλήθηκε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο μετά τις 17:00, στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

22:22 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

