Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένες ζημιές σε διαμέρισμα που τυλίχτηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά προκλήθηκε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο μετά τις 17:00, στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από το σημείο: