Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων τερματίζει τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, στο Ισραήλ, η κυριότερη ισραηλινή ένωση στην οποία μετείχαν συγγενείς των ανθρώπων που κρατούνταν στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο του και τερματίζει τη λειτουργία του, καθώς στον παλαιστινιακό θύλακα απομένουν μόνο τα λείψανα ενός από τους ομήρους.

«Σήμερα, 31η Δεκεμβρίου 2025, το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων βάζει τέλος στη δραστηριότητά του υπό την παρούσα μορφή του. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Μας απομένει ένας τελευταίος όμηρος στη Γάζα (…) Ο Ραν (Ράνι) Γκβίλι, ήρωας του Ισραήλ (…). Η αποστολή μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί και οι καρδιές μας δεν θα γιατρευτούν μέχρι να επιστρέψει ο Ράνι για να ενταφιαστεί στο Ισραήλ» αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Φόρουμ.

Ο Γκβίλι, υπαξιωματικός της ειδικής μονάδας Γιάσαμ της ισραηλινής αστυνομίας, σκοτώθηκε σε μάχες την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Φόρουμ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες. Από εκείνη την ημέρα υπήρξε η φωνή των οικογενειών στα μέσα ενημέρωσης και οργάνωσε εκατοντάδες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και σε όλη τη χώρα.

«Επί 817 ημέρες δράσαμε όλοι μαζί, χιλιάδες εθελοντές, επαγγελματίες και οικογένειες, έχοντας έναν ιερό στόχο: να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στο σπίτι», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι περισσότεροι όμηροι απελευθερώθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες προσωρινές ανακωχές μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Αφού τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση των ΗΠΑ, επέστρεψαν στο Ισραήλ οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι, καθώς και τα λείψανα των 27 από τους 28 νεκρούς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναμένει την επιστροφή και του Γκβίλι για να ξεκινήσει τις συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)