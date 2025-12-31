Βίντεο-σοκ: Αυτοκίνητο διαλύει τοίχο, «πετάει» στον αέρα και πέφτει σε αυλή σπιτιού – Η οδηγός εκτοξεύτηκε στην πισίνα

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε μια αυλή σπιτιού στο Λόχλιν της Νεβάδα, στις ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα διέλυσε τον τοίχο της αυλής, «πέταξε» στον αέρα και εκσφενδόνισε την οδηγό μέσα σε μια πισίνα.

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει το FOX 5 Las Vegas. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οδηγός φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν αποτύχει να σταματήσει και συγκρουστεί με τον τοίχο από σκυρόδεμα, διαπερνώντας τον.

Το βίντεο δείχνει επίσης το αυτοκίνητο να περιστρέφεται στον αέρα μέσα στο σκοτάδι, να χτυπά τη στέγη της μικρής πισίνας και να καταλήγει στο έδαφος.

Μετά τη σύγκρουση, η οδηγός φαίνεται να επιπλέει στην πισίνα αφού εκσφενδονίστηκε από το όχημά της.

WILD VIDEO! Car goes airborne, throwing female driver into backyard pool in Las Vegas The suspected drunk driver was not seriously injured. pic.twitter.com/OYAFAwUxX4 — Breaking911 (@Breaking911) December 30, 2025



Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Κλέτις Ριντ, δήλωσε στο FOX 5 ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο «σαν εμπορικό τρένο» και έτρεξε έξω. «Νόμιζα ότι κάτι είχε συμβεί στον δρόμο και βγήκα έξω για να δω ολόκληρη την αυλή μου κατεστραμμένη», είπε.

«Όλα είχαν διαλυθεί. Η βεράντα ήταν στο έδαφος, η γυναίκα επέπλεε στην πισίνα μου».

Ο Ριντ περιέγραψε επίσης πόσο κοντά βρέθηκε ο ίδιος στον θάνατο, καθώς λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα ετοιμαζόταν να μπει στο τζακούζι, που βρισκόταν κοντά στον τοίχο που κατέρρευσε.

«Σήκωσα το κάλυμμα και σκέφτηκα ότι έπρεπε να πω κάτι στη γυναίκα μου», ανέφερε. «Με τη χάρη του Θεού, είμαι εδώ. Αν στεκόμουν εκεί, θα ήμουν νεκρός».

Η οδηγός κατέληξε στο ρηχό τμήμα της πισίνας, το οποίο, όπως είπε ο Ριντ, έχει βάθος περίπου μέχρι τη μέση ενός ενήλικου ατόμου. «Εκείνη ήταν ευλογημένη και εγώ ήμουν ευλογημένος», δήλωσε.

Ο ίδιος και άλλοι παρευρισκόμενοι έβγαλαν την οδηγό από το νερό. Όπως είπε, είχε τις αισθήσεις της, αλλά ήταν αποπροσανατολισμένη και βογκούσε. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον Ριντ, στεκόταν όρθια και έδινε κατάθεση στην αστυνομία.

Το αυτοκίνητο είχε καταλήξει σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε χρειάστηκε γερανός για να απομακρυνθεί από την αυλή.

Ο Ριντ ανέφερε στο FOX 5 ότι είχε επενδύσει τις οικονομίες της σύνταξής του για να δημιουργήσει την αυλή-όασή του, με επίκεντρο την πισίνα. Η σύγκρουση κατέστρεψε τη βεράντα και μόλυνε την πισίνα με λάδια κινητήρα. Εκτίμησε ότι το κόστος αποκατάστασης μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 300.000 δολάρια.

Η οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αριζόνα.