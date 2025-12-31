Νέα Υόρκη: Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος την Πρωτοχρονιά – Η συμβολική τελετή σε ιστορική στάση μετρό και το πάρτι

Σύνοψη από το

  • Η Νέα Υόρκη θα καλωσορίσει το 2026 με μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της, καθώς ο Ζοχράν Μαμντάνι πρόκειται να ορκιστεί νέος δήμαρχος της πόλης ακριβώς με την αλλαγή του χρόνου.
  • Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί στις πρώτες στιγμές της 1ης Ιανουαρίου στην παλιά στάση του μετρό City Hall, αντικατοπτρίζοντας τη «δέσμευση προς τους εργαζόμενους που κρατούν την πόλη μας σε λειτουργία καθημερινά».
  • Το νέο εκτελεστικό επιτελείο του προγραμματίζει μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση το απόγευμα με πάρτι έξω από το Δημαρχείο, με ομιλίες από την Αμερικανίδα βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και την επίβλεψη του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Υόρκη: Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος την Πρωτοχρονιά – Η συμβολική τελετή σε ιστορική στάση μετρό και το πάρτι
Φωτογραφία: AP

Η Νέα Υόρκη θα καλωσορίσει το 2026 με μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία της, καθώς ο Ζοχράν Μαμντάνι πρόκειται να ορκιστεί νέος δήμαρχος της πόλης ακριβώς με την αλλαγή του χρόνου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ.

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί στις πρώτες στιγμές της 1ης Ιανουαρίου σε έναν χώρο ιστορικού χαρακτήρα, την παλιά στάση του μετρό City Hall, η οποία ήταν μία από τις αρχικές στάσεις του υπόγειου συστήματος μεταφορών της πόλης και φημίζεται για τους θόλους και τα ψηλά ταβάνια της, σημειώνουν οι New York Times.


Σε ανακοίνωσή του, ο Μαμντάνι δήλωσε: «Όταν η παλιά στάση City Hall άνοιξε το 1904 -μία από τις 28 αρχικές στάσεις του μετρό της Νέας Υόρκης- ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη και να χτίζει μεγάλα έργα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων».

«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση περιορισμένη μόνο στο παρελθόν μας, ούτε να περιορίζεται μόνο στους υπόγειους διαδρόμους κάτω από το Δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της διοίκησης που θα έχει την τύχη να υπηρετεί τους Νεοϋορκέζους από το κτίριο από πάνω», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: AP

Η επιλογή της παλιάς στάσης για την ιδιωτική τελετή ορκωμοσίας, όπως δήλωσε το γραφείο του, αντικατοπτρίζει τη «δέσμευση προς τους εργαζόμενους που κρατούν την πόλη μας σε λειτουργία καθημερινά».

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, πολιτικής συμμάχου και γνωστής επικριτή της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αντίθεση με τον Μαμντάνι, ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς είχε ορκιστεί στις 1 Ιανουαρίου 2022 στην Times Square, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το Associated Press, το νέο εκτελεστικό επιτελείο του Μαμντάνι προγραμματίζει δύο ξεχωριστές τελετές: μια μικρή, ιδιωτική με την οικογένειά του στην παλιά στάση του μετρό περίπου τα μεσάνυχτα και μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση το απόγευμα με πάρτι έξω από το Δημαρχείο.

Φωτογραφία: Reuters

Η δημόσια ορκωμοσία θα λάβει χώρα στη 1 μ.μ. τοπική ώρα, με αρχικές ομιλίες από την Αμερικανίδα βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και την επίβλεψη του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ενός από τους πολιτικούς του ήρωες.

Η τελετή αυτή πλαισιώνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο εορτασμού, το οποίο περιλαμβάνει τον ηθοποιό Τζον Τουρτούρο, τον θεατρικό συγγραφέα Κολ Εσκόλα και τον συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ, καθώς και εκπροσώπους ΜΚΟ, μικρών επιχειρήσεων και συνεργάτες της εκστρατείας, οι οποίοι «παρείχαν οπτική, καθοδήγηση και πολιτισμική ευαισθησία» για την εκδήλωση.

Η δημόσια τελετή θα συνοδευτεί από ένα πάρτι κατά μήκος της Broadway προς το Δημαρχείο, με χιλιάδες συμμετέχοντες να απολαμβάνουν μουσική, παραστάσεις και δρώμενα πολλών θρησκειών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Τράπεζες: Κλειστές αύριο και τα Θεοφάνια – Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ – Η νέα προθεσμία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:36 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: «Η επανένωση της πατρίδας δεν μπορεί να σταματήσει» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου Σι, μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Ο  πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην Κίνα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί ν...
18:57 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αργεντινή: Εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα τα ξη...
18:37 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χαρακτηρίζει «γελοίο» το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μόσχα ως απόδειξη για την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη...
18:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της ΕΕ

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι