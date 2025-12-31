«Αστερίξ στη Λουζιτανία»: Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ των τελευταίων 20 ετών – Πουλήθηκαν 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία

Σύνοψη από το

  • Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, «Αστερίξ στη Λουζιτανία», πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία από την κυκλοφορία του, καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών.
  • Ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ απέδωσε την επιτυχία «στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων» και «στη δημοτικότητα του κόσμου του Αστερίξ».
  • Αυξημένες πωλήσεις καταγράφονται και σε άλλες αγορές, όπως η Πορτογαλία, ενώ το επόμενο άλμπουμ αναμένεται το φθινόπωρο του 2027 και μια ταινία κινουμένων σχεδίων στα τέλη του 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

«Αστερίξ στη Λουζιτανία»: Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ των τελευταίων 20 ετών – Πουλήθηκαν 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία
Φωτογραφία: Euronews

Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, που περιγράφει τις περιπέτειες του Γαλάτη ήρωα στη Λουζιτανία, πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία από την ημέρα που κυκλοφόρησε, στις 23 Οκτωβρίου, τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών, όπως έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο του.

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρόσωμο Γαλάτη μας», δήλωσε ο Σελέστ Σουρούγκ, ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ (όμιλος Hachette).

Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου αναφοράς GFK, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ouest-France, ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων: 1,65 εκατομμύριο άλμπουμ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο άλμπουμ, τη «Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

Οι πωλήσεις του άλμπουμ, το οποίο διαφημίστηκε ιδιαίτερα, ξεπέρασαν τις 100.000 την εβδομάδα τον Δεκέμβριο.

Συνολικά, είναι οι μεγαλύτερες που έχει κάνει άλμπουμ του Αστερίξ την τελευταία 20ετία, έπειτα από το τεύχος «Ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια τους» του 2005.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό σε μια εκδοτική αγορά που βρίσκεται μάλλον σε μαρασμό», σχολίασε ο Σουρούγκ. Απέδωσε την επιτυχία «στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων», του σεναριογράφου Φαμπκαρό και του σχεδιαστή Ντιντιέ Κονράντ αλλά και «στη δημοτικότητα του κόσμου του Αστερίξ», που παραμένει ακέραιη.

Στη νέα περιπέτειά του ο Αστερίξ και ο αχώριστος φίλος του, ο Οβελίξ, ταξιδεύουν στην Πορτογαλία για να βοηθήσουν τους Λουζιτανούς στον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Στην Πορτογαλία, το άλμπουμ πούλησε 150.000 αντίτυπα, από 30.000, κατά μέσο όρο, για τις προηγούμενες περιπέτειες του Γαλάτη.

Αυξημένες πωλήσεις καταγράφονται επίσης και στις άλλες «παραδοσιακές» αγορές του Αστερίξ, όπως είναι η Γερμανία και η Ισπανία.

Το επόμενο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027. Εν αναμονή, θα βγει στους κινηματογράφους, στα τέλη του 2026, μια γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεταφέρει τον Αστερίξ στο «Βασίλειο της Νουβίας».

Το 2026 συμπληρώνονται επίσης 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρενέ Γκοσινί, του «συνδημιουργού» του Αστερίξ σε συνεργασία με τον Αλμπέρ Ουντερζό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Τράπεζες: Κλειστές αύριο και τα Θεοφάνια – Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ – Η νέα προθεσμία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:36 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: «Η επανένωση της πατρίδας δεν μπορεί να σταματήσει» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου Σι, μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Ο  πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην Κίνα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί ν...
18:57 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αργεντινή: Εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα τα ξη...
18:37 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χαρακτηρίζει «γελοίο» το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μόσχα ως απόδειξη για την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Το βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη...
18:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη ενισχύει το κοινό νόμισμα και τα κοινά οικονομικά θεμέλια της ΕΕ

Την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2026 χαιρετίζει με ανάρτησή του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι