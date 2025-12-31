Στο νοσοκομείο 13χρονη ύστερα από χρήση κάνναβης – Ερευνάται εάν κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Μία υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Όλα ξεκίνησαν όταν χθες το βράδυ μία 13χρονη μεταφέρθηκε λιπόθυμη, συνοδεία της αστυνομίας, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο mega, η ανήλικη φέρεται να κάπνισε κάνναβη, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Μάλιστα, στο νοσοκομείο έσπευσε και εισαγγελέας, ενώ θα ερευνηθεί και το ενδεχόμενο το κορίτσι να έχει πέσει θύμα βιασμού, όπως είπε. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε, επίσης, ότι η μητέρα του κοριτσιού, την βρήκε χάρη στο έξυπνο ρολόι της.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η 13χρονη και μία άλλη φίλη της, φαίνεται πως γνώριζαν δύο νεαρούς άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής και συναντήθηκαν μαζί τους στο σπίτι των αγοριών.

Εκεί, φέρονται να έκαναν χρήση κάνναβης με αποτέλεσμα η 13χρονη να λιποθυμήσει και να ξυπνήσει το πρωί, χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί. Η μητέρα του κοριτσιού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, που συνόδευσε την ανήλικη στο Παίδων. Το κορίτσι αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

