Ουκρανία: To 2025 η Ρωσία εκτόξευσε εναντίον της 60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones – 19.033 φορές ήχησε συναγερμός

  Το 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24.
  Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές, με τις περιοχές του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια να καταγράφουν τις περισσότερες.
  «Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».
Φωτογραφία: Reuters

Το 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, καθημερινά πάνω από το έδαφος της χώρας καταγράφονταν χιλιάδες αεροπορικοί στόχοι.

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές.

Πιο συχνά ήχησαν στις περιοχές του Χαρκόβου (2.020 φορές) , της Ζαπορίζια (1.807 φορές) , του Σούμι (1.793 φορές), του Ντνιεπροπετρόφσκ (1.658 φορές) , του Ντονέτσκ (1.419 φορές).

«Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

19:36 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

