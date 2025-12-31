Φάμελλος: «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας»

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με τη σύζυγό του, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θέρμη.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε «μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ειρήνη για όλο τον κόσμο» και «να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία».
  • Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «θέλουμε να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας», στέλνοντας μήνυμα ενότητας για το νέο έτος.
πολιτική

Φάμελλος: «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θέρμη.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε κι εμείς πραγματικά από την καρδιά μας, να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, ειρήνη για όλο τον κόσμο. Yγεία και ευλογία» ευχήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος και συμπλήρωσε:

«Πολλά τα έτη για όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου, χωρίς διακρίσεις, χωρίς σκοτωμούς, χωρίς γκρίνιες, χωρίς αγωνία. Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία. Σας λέμε με όλη μας την καρδιά, όλη η οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι θέλουμε να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο».

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσαν τα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και συντονιστής Περιφερειακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Μυλόπουλος, η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Γεωργία Βουλγαρίδου, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Κολοκυθάς και Γιώργος Ακριβόπουλος και μέλη των τοπικών οργανώσεων και της νεολαίας του κόμματος.

