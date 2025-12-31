ΕΛΑΣ: Παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αγροτικό μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας

Σύνοψη από το

  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένουν σε ισχύ, καθώς η μία λωρίδα κυκλοφορίας που έχει αφεθεί ελεύθερη δεν ικανοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για λόγους ασφαλείας.
  • Εξακολουθεί να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης στον κόμβο Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η ΕΛΑΣ προτείνει δύο εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς προς Αθήνα.
  • Το επιτελείο της ΕΛΑΣ αναμένει την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα για τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας ζητούν να είναι ελεύθερες δύο λωρίδες κυκλοφορίας ενόψει της αναμενόμενης μεγάλης κίνησης επιστροφής των εκδρομέων των εορτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΛΑΣ: Παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αγροτικό μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας

Παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιεί η Τροχαία στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση στο σημείο, όπου οι αγρότες έχουν αφήσει μια λωρίδα κυκλοφορίας ελεύθερη, κάτι που δεν ικανοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους ασφαλείας.

Επομένως, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με τον χάρτη των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα και τις παρεμβάσεις της Τροχαίας, εξακολουθεί να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθήνας- Θεσσαλονίκης στον κόμβο Μαρτίνου, στο ρεύμα προς Αθήνα, με είσοδο και πάλι στον αυτοκινητόδρομο μετά από 8 χιλιόμετρα στον κόμβο Κάστρου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ διεξάγεται ως εξής: στο μεν ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή, από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Α/Κ Μαρτίνου) έως 114,815η (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παραμένει η πρόταση προς τους/τις οδηγούς για δύο εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, εφόσον είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, ως εξής:

1) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

2) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Το επιτελείο της ΕΛΑΣ, όπως ανέφεραν στελέχη της, βρίσκεται σε αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, όπου θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιοι αξιωματικοί, η συγκεκριμένη μέρα έχει κομβική σημασία για το τι θα γίνει στο οδικό δίκτυο, καθώς αναμένεται ότι η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη είναι οι κρίσιμες μέρες για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και η κίνηση αναμένεται ότι θα είναι πολύ μεγάλη.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας, προκειμένου να μην επικρατήσει κυκλοφοριακό χάος και η μετακίνηση των πολιτών να γίνει με ασφάλεια, έχουν ζητήσει να είναι ελεύθερες απαραιτήτως δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο και κατά προτίμηση και μία βοηθητική, κάτι όμως που πιθανόν θα είναι γνωστό μετά την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Σε κάθε περίπτωση η Τροχαία αναφέρει ότι η επιστροφή των εκδρομέων σταδιακά θα είναι προτιμότερη, τόσο για την διευκόλυνση τους, όσο και για την ασφάλειά τους.

Υπενθυμίζει επίσης ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για την κατάσταση στο εθνικό δίκτυο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που τυχόν εφαρμόζονται στα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα σημεία 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσος ελεύθερος χρόνος είναι υπερβολικός; Η έρευνα που ανατρέπει όσα ξέραμε για την ευτυχία

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Θεσσαλονίκη: Διευκρινίσεις για την κατάργηση των χάρτινων εισιτηρίων – Σε ποια Μέσα Μεταφοράς θα ισχύσει από αύριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:46 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άγιοι Θεόδωροι: Ένας νεκρός σε τροχαίο στην εθνική οδό – Βίντεο από την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στις μπάρες

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 15:30 το μεσημέρι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό...
17:14 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, έως τις 7 Ιανουαρίου 2026

Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευ...
16:42 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Δύο συλλήψεις για κλοπές στο Ηράκλειο – 23χρονη άρπαξε ρούχα αξίας 140 ευρώ από μαγαζί

Σε δύο συλλήψεις για κλοπές προχώρησαν χθες (30-12-2025) το απόγευμα αστυνομικοί στο Ηράκλειο....
16:21 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης – Δείτε το βίντεο

Στα λευκά ντύνεται η Πάρνηθα, αφού οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν από χθες το βράδυ έφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι