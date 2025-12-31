ΑΑΔΕ: Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% από 1/1/2026 σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Σύνοψη από το

  • Η ΑΑΔΕ επεκτείνει από 1/1/2026 την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Η μείωση αφορά σε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ, ενώ δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
  • Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει η μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, με τους συντελεστές να διαμορφώνονται από 24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφαρμογής από 1/1/2026 μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Σημειώνεται ότι η μείωση κατά 30% των εν ισχύ συντελεστών ΦΠΑ (24% σε 17%, 13% σε 9%, 6% σε 4% και 4% σε 3%), σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ισχύει περιοριστικά για τα νησιά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου.

13:38 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

