Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να δώσει στους αγρότες όσα δικαιούνται – Μην τολμήσει να στείλει τα ΜΑΤ απέναντί τους

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος προειδοποίησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «να βρει άμεσα λύση και να δώσει στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους όσα δικαιούνται».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε επίσης «μην τολμήσει να στείλει ΜΑΤ, δακρυγόνα και γκλοπ απέναντί τους», χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή «δικτατορική, καθεστωτική».
  • Ο κ. Βελόπουλος επισήμανε πως «ο απελπισμένος Έλληνας παραγωγός δεν έχει τίποτα να χάσει πια», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους οδήγησε «στην απόγνωση και την εξαθλίωση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άμεσα λύση και να δώσει στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους όσα δικαιούνται καθώς τα έχουν κερδίσει με τον ιδρώτα τους, και μην τολμήσει να στείλει ΜΑΤ, δακρυγόνα και γκλοπ απέναντί τους, γιατί αυτή η επιλογή είναι επιλογή δικτατορική, καθεστωτική και θα οδηγήσει τη χώρα σε βαθύ αδιέξοδο και κοινωνική έκρηξη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος του κόμματος, επισήμανε: «Ο απελπισμένος Έλληνας παραγωγός δεν έχει τίποτα να χάσει πια, και αυτό πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση των “γαλάζιων ακρίδων” και των “Φραπέδων”, που τους οδήγησε η ίδια στην απόγνωση και την εξαθλίωση».

