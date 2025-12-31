Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να δώσει στους αγρότες όσα δικαιούνται – Μην τολμήσει να στείλει τα ΜΑΤ απέναντί τους

«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άμεσα λύση και να δώσει στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους όσα δικαιούνται καθώς τα έχουν κερδίσει με τον ιδρώτα τους, και μην τολμήσει να στείλει ΜΑΤ, δακρυγόνα και γκλοπ απέναντί τους, γιατί αυτή η επιλογή είναι επιλογή δικτατορική, καθεστωτική και θα οδηγήσει τη χώρα σε βαθύ αδιέξοδο και κοινωνική έκρηξη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος του κόμματος, επισήμανε: «Ο απελπισμένος Έλληνας παραγωγός δεν έχει τίποτα να χάσει πια, και αυτό πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση των “γαλάζιων ακρίδων” και των “Φραπέδων”, που τους οδήγησε η ίδια στην απόγνωση και την εξαθλίωση».