Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, έως τις 7 Ιανουαρίου 2026

  • Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κρήτη, έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  • Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, ενώ απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές.
  • Προβλέπεται η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας, με όλες τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις να απαιτούν υγειονομικά πιστοποιητικά και απολυμανθέντα οχήματα.
Παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια Κρήτης: «Παρότι η Κρήτη παραμένει “ελεύθερη” από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων».

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 01-01-2026 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν αφορούν στις μετακινήσεις ζώων και επίσης μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή επιτρέπονται και περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Επίσης, εξακολουθούν να επιτρέπονται (αλλαγή βοσκοτόπου) τόσο εντός όσο και εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, πάντα εντός Κρήτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές.

Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται, όλες οι μετακινήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά με υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση, ενώ και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση προορισμού, πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, όπως και τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Επίσης προβλέπεται η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

