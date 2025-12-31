Δύο συλλήψεις για κλοπές στο Ηράκλειο – 23χρονη άρπαξε ρούχα αξίας 140 ευρώ από μαγαζί

  • Σε δύο συλλήψεις για κλοπές προχώρησαν χθες (30-12-2025) το απόγευμα αστυνομικοί στο Ηράκλειο.
  • Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 43χρονος που αφαίρεσε από το ταμείο φαρμακείου το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, το οποίο βρέθηκε σχεδόν στο σύνολό του και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.
  • Στη δεύτερη περίπτωση, μια 23χρονη συνελήφθη αφού αφαίρεσε από κατάστημα ενδύματα συνολικής αξίας 140 ευρώ, τα οποία επίσης βρέθηκαν και αποδόθηκαν στην υπεύθυνη της επιχείρησης.
Σε δύο συλλήψεις για κλοπές προχώρησαν χθες (30-12-2025) το απόγευμα αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης Ηρακλείου 43χρονος που μπήκε και αφαίρεσε από το ταμείο φαρμακείου, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Μάλιστα σε έλεγχο που έγινε, βρέθηκε σχεδόν το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του φαρμακείου.

Στη δεύτερη περίπτωση από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου συνελήφθη μια 23χρονη που αφαίρεσε από κατάστημα, ενδύματα συνολικής αξίας 140 ευρώ. Η νεαρή έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του καταστήματος, ενώ σε έλεγχο που έγινε κατά τη σύλληψή της, βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη που αποδόθηκαν στην υπεύθυνη της επιχείρησης.

Η προανάκριση και για τις δύο περιπτώσεις ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

