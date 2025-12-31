Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για τα «επόμενα βήματα»

Σύνοψη από το

  • Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
  • Επικεντρώθηκαν στο πώς να προχωρήσουν τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων.
  • Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ο Ουμέροφ δήλωσε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν με τη νέα χρονιά για «χειροπιαστές αποφάσεις».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για τα «επόμενα βήματα»
Φωτογραφία: Reuters

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων για να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει» ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.


Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουμέροφ από την πλευρά του είπε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν με τη νέα χρονιά ώστε να ληφθούν «χειροπιαστές αποφάσεις».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ανακοινώσει χθες ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας της Συμμαχίας των Προθύμων, των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, θα συναντηθούν το Σάββατο στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες των χωρών αυτών θα συνεδριάσουν κατόπιν στη Γαλλία, στις 6 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ – Οι διανυκτερεύσεις και τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Οκτώβριο – Πού καταγράφηκε άνοδος τζίρου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Απαγόρευσε σε 37 ΜΚΟ την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας – Οι καταδίκες από ΟΗΕ, ΕΕ και άλλες οργανώσεις

Από τις πρώτες ώρες του νέου έτους, 37 ανθρωπιστικές  ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα τη...
21:47 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Με γκάφα στο Truth Social κλείνει το 2025 – Μπέρδεψε το ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ,...
21:16 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων τερματίζει τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, στο Ισραήλ,  η κυριότερη ισραηλινή ένωση στην οποία μετε...
19:36 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: «Η επανένωση της πατρίδας δεν μπορεί να σταματήσει» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου Σι, μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Ο  πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην Κίνα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί ν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι