Μπλόκο Νίκαιας: Οι αγρότες ετοιμάζονται για την αλλαγή του χρόνου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
  • Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το 2026 με μουσική και καλή διάθεση, κάνοντας ένα μικρό διάλλειμα πριν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.
  • Το βλέμμα των αγροτών είναι στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, όπου θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στη Θεσσαλία οι αγρότες ετοιμάζονται να κάνουν ρεβεγιόν μαζί με τις οικογένειές τους στα μπλόκα, παρά το τσουχτερό κρύο.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το 2026 με μουσική και καλή διάθεση, κάνοντας ένα μικρό διάλλειμα πριν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Το βλέμμα των αγροτών είναι στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, όπου θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Δείτε εικόνες από το μπλόκο της Νίκαιας:

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

