ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ

Σύνοψη από το

  • Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεσμεύτηκε με τον «Δικέφαλο» ως το καλοκαίρι του 2027.
  • Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος με 22 γκολ, οδηγώντας τη Häcken στον τίτλο του πρωταθλητή Σουηδίας τη σεζόν 2022.
  • Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, όπου κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε δυόμισι σεζόν, κατακτώντας και το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2024-25.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ
Πηγή: paokfc.gr

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεσμεύτηκε με τον «Δικέφαλο» ως το καλοκαίρι του 2027.

Για την απόκτησή του οι Θεσσαλονικείς ανέφεραν:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με ελεύθερη μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1993 στην Κουνγκσμπάκα της Σουηδίας και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στα τμήματα υποδομής της Tölö και κατόπιν της Örgryte, όπου έκανε και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Το 2013 πήρε μεταγραφή στην Qviding, σημειώνοντας 14 γκολ και μία ασίστ σε 21 εμφανίσεις, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Häcken για τις σεζόν 2014-15 και 2015-16 , όπου σε 51 συμμετοχές πέτυχε 17 γκολ και μοίρασε εννιά ασίστ ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Σουηδίας τη σεζόν 2015-16.

Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στο Μάλμε για λογαριασμό της ομώνυμης ομάδας, καταγράφοντας 57 συμμετοχές, 14 γκολ και 13 ασίστ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Σουηδίας. Τον Ιούλιο του 2018 επέστρεψε στη Häcken, μετρώντας 34 συμμετοχές, 17 γκολ και 11 ασίστ σε μία γεμάτη σεζόν.

Τον Αύγουστο του 2019 πήρε μεταγραφή στη Dynamo Dresden, όπου αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια, σκοράροντας τέσσερις φορές και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Τον Αύγουστο του 2020 παραχωρήθηκε δανεικός στην Twente, με την οποία αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια και σκόραρε μία φορά.

Ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και ο Σουηδός στράικερ αποχώρησε από την Dynamo Dresden και επέστρεψε για ακόμη μία φορά στη Häcken. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος με 22 γκολ, οδηγώντας τη Häcken στον τίτλο του πρωταθλητή Σουηδίας τη σεζόν 2022. Συνολικά στη τρίτη του θητεία στον σύλλογο κατέγραψε 63 συμμετοχές, 40 γκολ και έξι ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον παραχώρησε άμεσα δανεικό στον Λεβαδειακό μέχρι το τέλος της σεζόν, όπου αγωνίστηκε σε 10 ματς και σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ. Μετά τη λήξη του δανεισμού ο Σουηδός επιθετικός επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και σε δυόμισι σεζόν κατέγραψε 60 συμμετοχές, 16 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2024-25».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Τράπεζες: Κλειστές αύριο και τα Θεοφάνια – Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ – Η νέα προθεσμία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:45 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Σπουδαία «διπλά» για Ζαλγκίρις και Μονακό – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες περιλάμβανε η πρώτη μέρα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague, με...
00:30 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Premier League: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Άρσεναλ – «Κάζο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γουλβς

Η Άρσεναλ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, την ώρα που η Μάντσεσ...
00:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εργκίν Άταμαν: «Νομίζω ότι όλοι θα είναι έτοιμοι για το ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη με 99-89 απέναντι στο Μ...
22:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

«Βαριά» ήττα του Άρη στο «Αλεξάνδρειο» από Τσεντεβίτα

Με αρνητικό πρόσημο αποχαιρέτησε το 2025 ο Άρης. Ηττήθηκε στο Αλεξάνδρειο για τη 12η αγωνιστικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι