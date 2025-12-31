Καιρός: Ποδαρικό της νέας χρονιάς με χιόνια και τσουχτερό κρύο – Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Ποδαρικό με ψύχος και χιόνια θα κάνει το νέο έτος, αφού η Πρωτοχρονιά θα είναι η πιο κρύα ημέρα του χειμώνα, έως τώρα.

Ήδη, η ισχυρή ψυχρή εισβολή επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, προκαλώντας χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, όπου χιόνισε στην Πάρνηθα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Στην Εύβοια το χιόνι είναι πυκνό και το έχει στρώσει για τα καλά, με το θερμόμετρο να δείχνει -1 βαθμούς Κελσίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ελάχιστες ώρες το θερμόμετρο σημείωσε «βουτιά» της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου. Ενδεικτικά, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα καταγράφηκαν σε Μέτσοβο (-5), Σιάτιστα (-5), Φλώρινα (-4), Πτολεμαΐδα (-4), Αμύνταιο (-4).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού, οι ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Όσοι θα επιστρέφουν από τα ρεβεγιόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις 3 με 5 το πρωί περιμένουμε λίγο χιόνι κυρίως στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στα υπεροβόρεια προάστια της Αττικής (Γραμματικό, Βαρνάβα, Άγιο Στέφανο, Καπανδρίτι, Μαλακάσα). Επίσης, θα χιονίσει στις Σποράδες και στα βουνά της Πελοποννήσου.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι ο παγετός στη βόρεια Ελλάδα θα είναι ισχυρός, ενώ θα ξυπνήσουμε με δριμύ κρύο σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα.

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς αναμένουμε το χιόνι να περιοριστεί στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, δηλαδή στην Καβάλα, την Θάσο, την Θράκη, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο, την Χίο και τα ορεινά της Κρήτης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν από το μεσημέρι και θα κυριαρχήσει ο ήλιος.

Πιθανότητα για χιονοκαταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο

Τα νέα δεδομένα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo. gr, σημειώνοντας ότι θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες, με περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

Πιο αναλυτικά:

– Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

– Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

– Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι θα επικρατήσει κρύο και θα πέσουν χιόνια, αλλά απουσιάζει ο μηχανισμός που θα μπορούσε να οργανώσει παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει τα εξής:

«Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για να δώσει ένας καιρός καλό, γενικευμένο και αποδοτικό χιόνι, δεν αρκεί απλώς η παρουσία χαμηλών θερμοκρασιών στα 850 hPa. Η εμπειρία και η δυναμική της ατμόσφαιρας δείχνουν ότι απαιτείται κάθετη συνεργασία όλων των επιπέδων, και κυρίως ουσιαστική υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, γύρω από τα 500 hPa.

Στην προκειμένη περίπτωση, παρότι στα 850 hPa επικρατούν οριακά ή και επαρκώς ψυχρές αέριες μάζες για χιονόπτωση, η ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά «ρηχή» δυναμικά. Δεν εμφανίζεται αξιόλογη ψυχρή λίμνη ή έντονος αυλώνας στα 500 hPa, ούτε επαρκής στροβιλισμός και ανοδική κίνηση, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία εκτεταμένων νεφοστρωμάτων τύπου Ns (Nimbostratus). Χωρίς αυτή τη δυναμική υποστήριξη, απουσιάζει ο μηχανισμός που θα μπορούσε να οργανώσει παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας. Έτσι, τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν προκύπτουν κυρίως από διεργασίες στις κατώτερες στάθμες, κοντά στα 850 hPa, μέσα στο ψυχρό ρεύμα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι αποτέλεσμα αστάθειας χαμηλών στρωμάτων, με ανάπτυξη σωρειτομελανιών (SC), κυρίως εκεί όπου το ψυχρό ρεύμα αλληλεπιδρά με τη θαλάσσια επιφάνεια ή με το ανάγλυφο. Πρόκειται για φαινόμενα πιο τοπικά, διαλείποντα, με ένταση που μπορεί κατά τόπους να είναι αξιόλογη, αλλά χωρίς τη χωρική συνέχεια και τη διάρκεια ενός «κλασικού» χιονιά με Ns. Με απλά λόγια, έχουμε κρύο χωρίς βάθος στην ατμοσφαιρική στήλη. Το χιόνι θα πέσει, αλλά θα είναι περισσότερο προϊόν των κατώτερων μηχανισμών του ψυχρού ρεύματος και λιγότερο μιας ολοκληρωμένης, δυναμικά υποστηριζόμενης χειμερινής κακοκαιρίας. Αυτό εξηγεί και τον χαρακτήρα των φαινομένων: τοπικότητα, εναλλαγές έντασης και απουσία γενικευμένων, συνεχών χιονοστρώσεων. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!».