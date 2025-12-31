Ουγγρικά ΜΜΕ: «Κλείνει τον Βάργκα η ΑΕΚ»

  • Τα ουγγρικά ΜΜΕ αναφέρουν πως υπάρχει πλέον αρχική συμφωνία για την απόκτηση του Μπαρναμπάς Βάργκα από την ΑΕΚ, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής να εξαρτάται μόνο από τα ιατρικά.
  • Την επικείμενη πώληση του Βάργκα επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Φερεντσβάρος, Γκάμπορ Κουμπάτοφ, δηλώνοντας: «Τον Βάργκα θα τον πουλήσουμε σαν τον… άνεμο. Ήδη έφρασε η πρώτη προσφορά».
  • Ο 31χρονος διεθνής Ούγγρος επιθετικός έχει εντυπωσιάσει φέτος, μετρώντας 20 γκολ και 4 ασίστ σε 29 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ουγγρικά ΜΜΕ: «Κλείνει τον Βάργκα η ΑΕΚ»

Ο… καπνός που υπήρχε εδώ και μέρες γύρω απ’ την υπόθεση του 31χρονου φορ της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της ΑΕΚ, είχε και «φωτιά». Κι όπως αναφέρουν μάλιστα τα ουγγρικά ΜΜΕ, υπάρχει πλέον αρχική συμφωνία για την απόκτηση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού απ’ τους «κιτρινόμαυρους» κι επί της ουσίας απομένουν μόνο τα… ιατρικά.

Συγκεκριμένα, η «Nemzeti Sport» ανέφερε στο ρεπορτάζ της πως «…ο Βάργκα είναι πλέον πολύ κοντά για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και την  ΑΕΚ» ενώ υπογραμμίζεται ως μοναδική εκκρεμότητα το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων.

Την επικείμενη πώληση του Βάργκα επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του κι ο πρόεδρος της  Φερεντσβάρος Γκάμπορ Κουμπάτοφ, ο οποίος τόνισε: «Τον Βάργκα θα τον πουλήσουμε σαν τον… άνεμο. Παρότι έχει συμβόλαιο για ενάμιση χρόνο, δεν μπορούμε να του πούμε να μην πάει. Ήδη έφρασε η πρώτη προσφορά».

Ο 31χρονος Βάργκα (1,85μ. ύψος) μετράει φέτος 20 γκολ και 4 ασίστ σε 29 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Το συμβόλαιό του με τη Φερεντσβάρος ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, με την ουγγρική ομάδα να τον αποκτά το 2023 απ’ την Πάκσι έναντι 800.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

