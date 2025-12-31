Ηράκλειο: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων – Αναστάτωση από την σύντομη καταιγίδα

Ένας σύντομος… «ανεμοστρόβιλος» έκανε την εμφάνισή του το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πτώσεις δέντρων και να παρασυρθούν αντικείμενα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Cretalive, δημότες έκαναν λόγο για μια express και ιδιαιτέρως ισχυρή καταιγίδα, σε κάποιες περιοχές μέχρι και χαλάζι έριξε, με ριπές που τους τρόμαξαν.

Αναγνώστες ανέφεραν ότι, ενώ ψιχάλιζε, άρχισε να πιάνει δυνατός αέρας ο οποίος ξαφνικά «σήκωσε» τις καρέκλες σε καφετέρια στην περιοχή του Αγ. Μηνά. Οι σερβιτόροι έσπευσαν να προφυλάξουν τους θαμώνες καλώντας τους να μπουν μέσα στο μαγαζί, κλείνοντας και την τζαμαρία.

Η εικόνα που αντίκρισαν στη πλατεία του Αγίου Μηνά ήταν σαν κάτι από ταινία, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Είδαν δέντρα να «σηκώνονται», να πετάγονται τέντες, να φεύγουν κάγκελα…

Το φαινόμενο κράτησε περίπου τρία λεπτά ενώ προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς κανείς από τους παριστάμενους δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου έγινε λόγος για πτώσεις δύο δέντρων και προστατευτικών κάγκελων πεζοδρομίου, ενώ τα σημεία έχουν αποκλειστεί.

Δείτε εικόνες: