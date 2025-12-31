Financial Times: Τι φέρνει στον κόσμο το 2026 – Οι προβλέψεις των συντακτών της εφημερίδας για 10 καυτά θέματα

Κάθε χρόνο οι αναλυτές των Financial Times κάνουν προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη χρονιά. Το 2024 ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ το 2025 θα έκανε τον κόσμο ακόμα πιο απρόβλεπτο. Επτά από τις 20 προβλέψεις που έκαναν έπεσαν έξω.

Οι φετινές προβλέψεις αφορούν θέματα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έως τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, και τα ανθρωποειδή ρομπότ.

1. Θα καταλήξουν οι δασμοί του Τραμπ κατά μέσο όρο υψηλότεροι στο τέλος της χρονιάς σε σχέση με τώρα;

Όχι. Αφού ανέλαβε την προεδρία απειλώντας με δασμούς προς όλες τις κατευθύνσεις — για λόγους όπως η αύξηση των εσόδων, η προστασία βασικών βιομηχανιών, η εξαναγκαστική ευθυγράμμιση εμπορικών εταίρων και το κλείσιμο του εμπορικού ελλείμματος — ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακάλυψε ότι τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο μετά την «ημέρα απελευθέρωσης» του Απριλίου, απειλές για αντίποινα από την Κίνα, άλλες χώρες που του προσφέρουν παραχωρήσεις και η αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές έχουν ανακόψει την ορμή της «σταυροφορίας» των δασμών του.

Μέχρι το τέλος του έτους, μια επερχόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορεί να τον αναγκάσει να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες δασμούς με διαφορετικά τέλη, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα έχει υποχωρήσει από τις απειλές για νέους δασμούς σε ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα και θα έχει μειώσει άλλους με μεμονωμένες συμφωνίες. Άλαν Μπίτι

2. Θα αναγκαστεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει το Ντονμπάς;

Όχι. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το τέταρτο της επαρχίας Ντονέτσκ και τη στενή λωρίδα της Λουχάνσκ που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φαίνεται επίσης να πιστεύουν ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει το Κίεβο για ειρήνη.

Όμως η παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη για τον Ζελένσκι για στρατιωτικούς, συνταγματικούς και πολιτικούς λόγους. Η αποχώρηση για να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που δεν θα ελέγχει καμία πλευρά θα ήταν ανεφάρμοστη και απαράδεκτη τόσο για τη Μόσχα όσο και για το Κίεβο.

Μόνο μια απίθανη κατάρρευση της άμυνας θα ανάγκαζε την Ουκρανία να παραδοθεί. Μπεν Χολ

3. Θα χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο του Καπιτωλίου;

Ναι. Οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά θα χάσουν οριακά την ευκαιρία να ξαναπάρουν τη Γερουσία. Ο έλεγχος της Κάτω Βουλής θα επιτρέψει στους Δημοκρατικούς να μπλοκάρουν την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ και να ανοίξουν έρευνες για παρατυπίες της κυβέρνησής του.

Μια τρίτη — αν και μάλλον εξίσου ατελέσφορη — διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι τον Νοέμβριο για να αποτρέψει μια νίκη των Δημοκρατικών. Έντουαρντ Λους

4. Θα σκάσει η “φούσκα” της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Ναι. Τα εύκολα κέρδη στην αγορά της ΤΝ είναι πίσω μας, τρία χρόνια μετά την εμφάνιση του ChatGPT, και οι επενδυτές ήδη θέτουν πιο δύσκολες ερωτήσεις στους τεχνολογικούς γίγαντες — δείτε την πρόκληση για τη Nvidia από την αντεπίθεση της Google στην ΤΝ και την υποχώρηση της αξίας της Meta.

Με αυτή την έννοια, ο ενθουσιασμός έχει ήδη κορυφωθεί. Τώρα, ακόμη κι αν η ΤΝ αποδειχθεί κατώτερη των προσδοκιών σε λειτουργικότητα ή αξία, αυτές οι τεράστιες, διαφοροποιημένες εταιρείες θα επιβιώσουν μια χαρά, γεγονός που θα βοηθήσει να περιοριστούν οι ευρύτερες πτωτικές κινήσεις στην αγορά στο 10-15%. Αλλά περιμένετε «ξεφούσκωμα» το 2026, με ντροπιαστικές ζημιές σε venture capital και private equity και καταρρεύσεις μικρότερων εταιρειών. Κέιτι Μάρτιν

5. Θα προκηρύξει η Γαλλία πρόωρες εκλογές;

Όχι. Με τις προεδρικές εκλογές προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2027, τα περισσότερα πολιτικά κόμματα στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε εκείνη την αναμέτρηση. Βλέπουν ελάχιστα κίνητρα σε μια επανάληψη των βουλευτικών εκλογών του 2024, οι οποίες κατακερμάτισαν το κοινοβούλιο, αποδυνάμωσαν το κεντρώο μπλοκ και κατέστησαν βασανιστική την ψήφιση προϋπολογισμού ή άλλων νομοθετημάτων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κατακερματισμός θα συνεχιστεί σε νέες πρόωρες εκλογές, χωρίς καμία δύναμη να κερδίζει πλειοψηφία· το ακροδεξιό Rassemblement National της Μαρίν Λεπέν είναι το μόνο κόμμα που θα ωφελούνταν. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει απορρίψει κάθε ιδέα για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Σάρα Γουάιτ

6. Θα ανατιμηθεί το κινεζικό γουάν;

Όχι, τουλάχιστον όχι ουσιαστικά. Το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας υποδηλώνει ότι το νόμισμά της είναι υποτιμημένο· η αποπληθωριστική της οικονομία υποδεικνύει ότι θα παραμείνει έτσι. Οι ξένοι ενδέχεται να επιβάλουν περισσότερους δασμούς στην Κίνα το 2026, αλλά οι αρχές πιθανόν να τους απορροφήσουν αντί να αφήσουν το νόμισμα να ενισχυθεί.

Το γουάν βρίσκεται στο 7,01 έναντι του δολαρίου. Τα συμβόλαια ενός έτους διαπραγματεύονται στο 6,89. Το νόμισμα δεν θα κλείσει το 2026 υψηλότερα από αυτό. Ρόμπιν Χάρντινγκ

7. Θα καταρρεύσει το «τείχος προστασίας» απέναντι στην ακροδεξιά AfD στη Γερμανία;

Όχι. Η άρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να επιτρέψει στο συντηρητικό CDU να συνεργαστεί με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) — σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο — θα δοκιμαστεί έντονα αν το ακροδεξιό κόμμα καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στις πέντε προγραμματισμένες περιφερειακές εκλογές.

Στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, τον Σεπτέμβριο, το κόμμα της Άλις Βάιντελ αναμένεται να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπροστά από το κυβερνών CDU. Η πίεση στο CDU να επανεξετάσει το «τείχος» και όχι να στραφεί στη συνεργασία με την αριστερά θα ενταθεί — αλλά οποιαδήποτε στροφή μάλλον θα διέλυε τον κυβερνητικό συνασπισμό του Μερτς με τους Σοσιαλδημοκράτες. Αν-Σιλβέν Σασανί

8. Θα παραμείνει η Σαναέ Τακαΐτσι πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σε έναν χρόνο από τώρα;

Ναι. Στατιστικά, οι πιθανότητες ένας Ιάπωνας πρωθυπουργός να παραμείνει περισσότερο από έναν χρόνο δεν είναι καλές. Και η Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας από τον Οκτώβριο, έχει πολλά εμπόδια: φατρίες στο ίδιο της το κόμμα τη θεωρούν υπερβολικά σκληρή, το Πεκίνο κάνει ό,τι μπορεί για να την αποσταθεροποιήσει, και ανέβηκε στην κορυφή χωρίς εντολή από γενικές εκλογές.

Αλλά η Τακαΐτσι αντιπροσωπεύει κάτι νέο στην ιαπωνική πολιτική: μιλάει ευθέως σε μια εποχή αυξανόμενου λαϊκισμού και παραμένει δημοφιλής ακόμα κι αν ο πληθωρισμός και τα επιτόκια ανεβαίνουν. Ποντάρετε σε γενικές εκλογές την άνοιξη και σε εδραίωση της εξουσίας. Λέο Λιούις

9. Θα εξομαλύνει η Σαουδική Αραβία τις σχέσεις της με το Ισραήλ;

Όχι. Όσο κι αν το θέλει ο Τραμπ, μετά τη μεσολάβησή του για την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του. Ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιμένει ότι το βασίλειο θα εξομαλύνει σχέσεις μόνο αν υπάρξει «ξεκάθαρος δρόμος» για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το απορρίπτει κατηγορηματικά. Ακόμη κι αν χάσει τις εκλογές φέτος, είναι απίθανο το Ισραήλ να μετριάσει αισθητά τη στάση του. Και με την οργή στον μουσουλμανικό κόσμο για τον πόλεμο στη Γάζα, δύσκολα θα αλλάξει θέση ο πρίγκιπας. Άντριου Ίνγκλαντ

10. Θα έχουμε οικιακά ρομπότ;

Ναι. Τον Οκτώβριο, η start-up 1X στο Πάλο Άλτο άρχισε να δέχεται προπαραγγελίες για το Neo, το λεπτό, με υφασμάτινη στολή ανθρωπόμορφο ρομπότ της. Με 20.000 δολάρια, οι πελάτες αναμένονται να το παραλάβουν το 2026. Η ενσωματωμένη ΤΝ μεταφέρει τους «ρομποτικούς μπάτλερ» από εικονικά περιβάλλοντα στον πραγματικό κόσμο.

Εταιρείες όπως οι Tesla, Figure AI και Unitree ανταγωνίζονται για τη δημιουργία αυτοκατευθυνόμενων μοντέλων που θα εκτελούν οικιακές εργασίες. Αλλά η αναπαραγωγή της ανθρώπινης δεξιότητας είναι ένα ακριβό έργο σε εξέλιξη — ακόμη και για απλές δουλειές όπως το δίπλωμα των ρούχων.

Αναφορές δείχνουν ότι το Neo δεν είναι ακόμη πλήρως αυτόνομο.