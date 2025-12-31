Μακρόν: «Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Γάλλου προέδρου

  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει».
  • Ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027, επαγρυπνώντας οι προεδρικές εκλογές να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».
  • Ο Μακρόν ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη, τονίζοντας πως «μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο». Επισήμανε επίσης την ανάγκη να «προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», καθώς «το δίκαιο του ισχυροτέρου τείνει να επικρατήσει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προέδρου της Γαλλίας προς τους πολίτες της χώρας επισήμανε τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Γαλλία κρατάει». Ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ότι το 2026 θα είναι «μία χρήσιμη χρόνια» και ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως το 2027 επαγρυπνώντας οι προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τότε να πραγματοποιηθούν «χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση».

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε για το 2026 η Γαλλία να παραμείνει ενωμένη «διότι η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο». Ευχήθηκε επίσης «δύναμη και ανεξαρτησία» επισημαίνοντας πως «σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυροτέρου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας».

23:01 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

