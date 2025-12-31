Άντζελα Δημητρίου: Η συγκινητική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποια θυσία» – «Είναι γραμμένο για…»

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Open το βράδυ της Τετάρτης και αναφέρθηκε στην ιστορία που κρύβει η μεγάλη της επιτυχία, το «Ποια θυσία». Η τραγουδίστρια είπε ότι το τραγούδι συνδέεται με τον γιο της, τον οποίο γέννησε σε μικρή ηλικία.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία και συνέδεσε τη δημιουργία του κομματιού με την ανάγκη της να μάθει τι κάνει και πού βρίσκεται το παιδί της. Η Άντζελα Δημητρίου είπε ότι εκείνη και οι συνεργάτες της πήγαν στο σπίτι του και έγραψαν τότε το τραγούδι.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποια θυσία»

«Θα σας πω μια ιστορία χωρίς να σας κουράσω. Απλά είναι κομμάτι από τη ζωή μου. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, τον γιο μου. Μου πήραν το παιδί κι είχα πέσει στα πατώματα. Έπρεπε να μάθω τι κάνει και που είναι.

Πήγαμε στο σπίτι του και γράψαμε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι λέει: “Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από εμένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα”. Είναι αλήθεια», είπε συγκινημένη η Άντζελα Δημητρίου.