Κιρ Στάρμερ: «Στόχος μας είναι να νικήσουμε την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι»

Με φόντο τη νέα χρονιά, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, έστειλαν τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματά τους, σκιαγραφώντας τελείως διαφορετικές εικόνες για την κατάσταση της χώρας και το μέλλον της.

Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι να «νικήσει την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι», δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η δική του κυβέρνηση έχει άλλη προσέγγιση για την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναγνώρισε ότι «τα πράγματα ήταν δύσκολα στη Βρετανία εδώ και καιρό», ωστόσο υποστήριξε πως ήρθε η ώρα ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει αλλαγές. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε χαμηλότερους λογαριασμούς, περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους και νέα κέντρα υγείας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει ήδη μπει το νερό στ’ αυλάκι για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Από την πλευρά της, η Κέμι Μπάντενοχ άσκησε δριμεία κριτική στην εικόνα της χώρας το 2025. Τόνισε ότι η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από «καμία ανάπτυξη, υψηλότερους φόρους και ρεκόρ ανεργίας», ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως η Βρετανία «δεν είναι προορισμένη για παρακμή». Υποστήριξε πως το σχέδιο του κόμματός της δίνει έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και στη διόρθωση της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, τα σχολεία, το NHS και να χτιστεί κάτι «για το οποίο θα νιώθουμε περήφανοι».