Κιρ Στάρμερ: «Στόχος μας είναι να νικήσουμε την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι»

Σύνοψη από το

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι να «νικήσει την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι».
  • Αναγνώρισε ότι «τα πράγματα ήταν δύσκολα στη Βρετανία εδώ και καιρό», ωστόσο υποστήριξε πως ήρθε η ώρα ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει αλλαγές, όπως χαμηλότερους λογαριασμούς, περισσότερη αστυνόμευση και νέα κέντρα υγείας.
  • Από την πλευρά της, η Κέμι Μπάντενοχ άσκησε δριμεία κριτική στην εικόνα της χώρας, τονίζοντας ότι η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από «καμία ανάπτυξη, υψηλότερους φόρους και ρεκόρ ανεργίας» και υποστηρίζοντας πως η Βρετανία «δεν είναι προορισμένη για παρακμή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κιρ Στάρμερ: «Στόχος μας είναι να νικήσουμε την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι»

Με φόντο τη νέα χρονιά, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, έστειλαν τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματά τους, σκιαγραφώντας τελείως διαφορετικές εικόνες για την κατάσταση της χώρας και το μέλλον της.

Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι να «νικήσει την παρακμή και τη διαίρεση που προσφέρουν οι άλλοι», δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η δική του κυβέρνηση έχει άλλη προσέγγιση για την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναγνώρισε ότι «τα πράγματα ήταν δύσκολα στη Βρετανία εδώ και καιρό», ωστόσο υποστήριξε πως ήρθε η ώρα ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει αλλαγές. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε χαμηλότερους λογαριασμούς, περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους και νέα κέντρα υγείας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει ήδη μπει το νερό στ’ αυλάκι για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Από την πλευρά της, η Κέμι Μπάντενοχ άσκησε δριμεία κριτική στην εικόνα της χώρας το 2025. Τόνισε ότι η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από «καμία ανάπτυξη, υψηλότερους φόρους και ρεκόρ ανεργίας», ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως η Βρετανία «δεν είναι προορισμένη για παρακμή». Υποστήριξε πως το σχέδιο του κόμματός της δίνει έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και στη διόρθωση της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, τα σχολεία, το NHS και να χτιστεί κάτι «για το οποίο θα νιώθουμε περήφανοι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χωρίς λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου: «Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο»

ΕΒΕΑ: Επιστολή προς τις επιχειρήσεις για την ετήσια ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας – Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:22 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων: Σε 128 ανήλθαν οι θάνατοι εργαζομένων στον Τύπο το 2025

Τουλάχιστον 128 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2025, οι μισοί και πλέον εξ αυτών...
04:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με φαντασμαγορικά σόου και πυροτεχνήματα υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2026 σταδιακά, καθώς το πέρασμα στη νέα χρονιά ξεκίνησε από τον Ειρην...
04:15 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ζαΐρ Μπολσονάρου: Αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο κελί του

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου αναμένεται ότι θα πάρει εξιτήριο σήμερα, Πέμπ...
03:45 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη (31/12) ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον αυτών που η κυβέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι