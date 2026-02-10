Εργκίν Αταμάν: Πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του, Gülten Ataman, σε μια απώλεια που έχει συγκλονίσει την οικογένεια του.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ (TBF) ανακοίνωσε τον θάνατο της Gülten Ataman και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

«Μάθαμε με βαθιά λύπη για την απώλεια της Gülten Ataman, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Ergin Ataman. Εκ μέρους της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην εκλιπούσα και ευχόμαστε δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Σύμφωνα με το Αjansspor, η κηδεία της Gülten Ataman θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.