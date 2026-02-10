Εργκίν Αταμάν: Πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αταμάν Παναθηναϊκός
Φωτογραφία: Intime

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του, Gülten Ataman, σε μια απώλεια που έχει συγκλονίσει την οικογένεια του.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ (TBF) ανακοίνωσε τον θάνατο της Gülten Ataman και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

«Μάθαμε με βαθιά λύπη για την απώλεια της Gülten Ataman, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Ergin Ataman. Εκ μέρους της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην εκλιπούσα και ευχόμαστε δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το Αjansspor, η κηδεία της Gülten Ataman θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:51 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Super Bowl LX: 500 άτομα ντύθηκαν «θάμνοι» στο ιστορικό σόου του Bad Bunny – Το κάστινγκ, οι πρόβες και τα κοστούμια των 22 κιλών

Μια από τις πιο απρόσμενες και συμβολικές εικόνες του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX ήταν...
03:23 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

La Liga: Η Βιγιαρεάλ σάρωσε 4-1 την Εσπανιόλ και βλέπει Champions League – Δείτε αποτελέσματα και βαθμολογία

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε η Βιγιαρεάλ στις νίκες στην ισπανική La Liga. Το «Κίτρινο Υποβρύχι...
19:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 33-29: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών για 4η φορά στην ιστορία τους

Το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός/Όμιλο...
08:23 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Super Bowl LX: O Bad Bunny μετέτρεψε το μεγαλύτερο show σε μάθημα αμερικανικής ιστορίας – Τα πολιτικά μηνύματα που έκαναν έξαλλο τον Τραμπ

Σε μια σκηνή που συνήθως ανήκει αποκλειστικά στο θέαμα, ο τραγουδιστής Bad Bunny μετέτρεψε το ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα