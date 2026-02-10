Νίκος Ορφανός: «Μετά την περιπέτεια που πέρασα, ο ποιοτικός χρόνος μετράει»

Για την «καλλιτεχνική αγρανάπαυση» που κάνει μίλησε ο Νίκος Ορφανός, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίοι τον συνάντησαν σε βραδινή του έξοδο. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης τόνισε το πόσο μετράει για εκείνον ο ποιοτικός χρόνος, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο Νίκος Ορφανός τον Μάιο του 2025 είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Ανόβερο της Γερμανίας, λόγω ενός όγκου στο κεφάλι του.

«Αποφάσισα να μην κάνω τίποτα»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Νίκος Ορφανός εξομολογήθηκε πως: «Εγώ είμαι σε μια πάρα πολύ ήρεμη περίοδο, διότι φέτος κάνω καλλιτεχνική αγρανάπαυση. Έπειτα από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Και οικονομικά ήμουν εντάξει.

Πέρυσι που δούλεψα εντατικά, δεν προλάβαινα να δω έναν άνθρωπο, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ».

«Μετά την περιπέτεια που πέρασα, ο ποιοτικός χρόνος μετράει. Να βλέπουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας, να τους αφιερώνουμε χρόνο, διότι αυτά μένουν και όχι η δουλειά», συνέχισε ο καλλιτέχνης.