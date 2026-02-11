Αλβανία: Δακρυγόνα και συγκρούσεις σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – 13 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στα Τίρανα, όταν χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και ήρθαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί, εξοπλισμένοι με δακρυγόνα και υδροφόρες, αναπτύχθηκαν για τον έλεγχο της κινητοποίησης, ενώ συνολικά 1.300 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας φέρονται να επιστρατεύτηκαν για την αποτροπή επεισοδίων.

Επεισόδια μπροστά στο γραφείο του Πρωθυπουργού

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν κυρίως προς το γραφείο του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπου πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών που φρουρούσαν το κτίριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αναφορές, χρησιμοποιήθηκαν και βόμβες μολότοφ.

Υποστηρικτές της αντιπολίτευσης χρησιμοποιούν ομπρέλες για να προστατευτούν από ρίψη νερού από υδροβόλο όχημα της αστυνομίας. Πηγή: EPA

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υψηλής πίεσης προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος. Από τα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν 13 συλλήψεις, ενώ 16 διαδηλωτές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα και άλλα τραύματα.

Κατηγορίες για διαφθορά και πολιτική πόλωση

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την αλβανική αντιπολίτευση, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής έντασης. Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα βρίσκεται στο στόχαστρο μετά από καταγγελίες για διαφθορά που αφορούν την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, η οποία είναι παράλληλα υπουργός Ενέργειας και Υποδομών.

Διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης. Πηγή: EPA

Οι αρχές κατά της διαφθοράς την κατηγορούν για παρέμβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς έργων, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρειών. Η αντιπολίτευση ζητεί την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, κάτι που απαιτεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Ο Ράμα μέχρι στιγμής αρνείται να την αποπέμψει.

«Ειρηνική εξέγερση» λέει η αντιπολίτευση

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, Σαλί Μπερίσα, χαρακτήρισε τη διαδήλωση «ειρηνική εξέγερση» σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, κατηγορώντας τον Ράμα ότι επιτίθεται στο σύστημα δικαιοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, πολιτικοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο οι κινητοποιήσεις θα επιφέρουν πολιτικές αλλαγές. Όπως σημειώνεται, μεγάλο μέρος των πολιτών εμφανίζεται δύσπιστο, θεωρώντας πως η εναλλαγή των δύο βασικών πολιτικών πόλων δεν οδηγεί σε ουσιαστική κάθαρση.

Διαδηλωτές εκτοξεύουν πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Πηγή: AFP

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ

Η Αλβανία βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ενταξιακής της πορείας, την οποία επιδιώκει να ολοκληρώσει έως το 2027. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα.

Πηγή: The Sun

