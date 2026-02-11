Σαουδική Αραβία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην Αλ-Ούλα – Στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν η επίσκεψή του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία με στάση στις εντυπωσιακές αμμοθίνες της Αλ-Ούλα, επιχειρώντας να στρέψει το ενδιαφέρον στην περιβαλλοντική προστασία, ενώ το ταξίδι του εξακολουθεί να επισκιάζεται από τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν.

Επίσκεψη στη Φυσική Περιοχή Σαράαν και «στοίχημα» για την άγρια ζωή

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, γνωστός για τη μακροχρόνια δράση του υπέρ της προστασίας της άγριας ζωής, επισκέφθηκε το ιδιωτικό φυσικό καταφύγιο Sharaan Nature Reserve στην Αλ-Ούλα, μια περιοχή με ιστορία 7.000 ετών στη Μεδίνα, που αποτελεί βασικό πυλώνα των πολιτιστικών μετασχηματισμών του βασιλείου.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο πρίγκιπας Μπάντρ μπιν Αμπντουλάχ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, υπουργός Πολιτισμού και επικεφαλής της Βασιλικής Επιτροπής για την Αλ-Ούλα. Η περιοχή φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο πολιτιστικό και φυσιολατρικό προορισμό, με επενδύσεις σε αρχαιολογική έρευνα, τέχνες, υποδομές και εκπαίδευση της τοπικής κοινότητας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συναντήθηκε με δασοφύλακες και ενημερώθηκε για τα προγράμματα αποκατάστασης της γης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Κορυφαίο σχέδιο αποτελεί η επανεισαγωγή της άκρως απειλούμενης αραβικής λεοπάρδαλης έως το 2035, είδους που δεν έχει εμφανιστεί στην περιοχή από τη δεκαετία του 1980 και σήμερα επιβιώνει μόνο σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο πρίγκιπας φύτεψε μία ακακία μαζί με τον Σαουδάραβα υπουργό, ενώ επισκέφθηκε και τον εντυπωσιακό σχηματισμό «Dancing Rocks».

Το Sharaan εκτείνεται σε 1.540 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί μία από τις έξι προστατευόμενες περιοχές της Αλ-Ούλα, καλύπτοντας πάνω από το 50% της κομητείας και στοχεύοντας στην αποκατάσταση 65.000 εκταρίων υποβαθμισμένων εδαφών.

Στάση στην Παλαιά Πόλη και βιώσιμη γεωργία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επρόκειτο να ολοκληρώσει την επίσκεψή του περιηγούμενος στην Παλιά Πόλη της Αλ-Ούλα, με τα περισσότερα από 900 παραδοσιακά σπίτια από πλίνθους, καθώς και σε αγρόκτημα βιολογικής καλλιέργειας στην όαση της περιοχής, όπου ενημερώθηκε για τις προσπάθειες βιώσιμης γεωργίας.

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τον Επστάιν

Παρά τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, η περιοδεία του διαδόχου του βρετανικού θρόνου δεν πέρασε χωρίς πολιτικό βάρος. Το σκάνδαλο γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου εξακολουθεί να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Κατά την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, δημοσιογράφος ρώτησε δημοσίως τον πρίγκιπα Ουίλιαμ εάν θεωρεί ότι η βασιλική οικογένεια έχει πράξει αρκετά στο ζήτημα. Το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε δηλώσει ότι ο ίδιος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι «βαθιά ανήσυχοι για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις» και ότι «οι σκέψεις τους είναι με τα θύματα».

Η κρίση αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εκτεταμένων εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, τα οποία αφορούν το δίκτυο του Επστάιν.

Πηγή: Daily Mail