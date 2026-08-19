Τραμπ: «Έχουμε συμφωνία» με τον Καναδά – Αναστέλλονται για τρεις ημέρες οι δασμοί

Παράταση τριών ημερών στην επιβολή δασμών 50% σε ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς Ουάσινγκτον και Οτάβα εντείνουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

«Έχω αναστείλει για τρεις ημέρες τους δασμούς 50% σε βάρος του Καναδά, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ αύριο το πρωί, καθώς, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

BREAKING: Trump announces that the U.S. has reached a deal with Canada, pausing scheduled tariffs and a potential revival of the Keystone XL Pipeline. pic.twitter.com/19OqEnjFWo — Fox News (@FoxNews) August 19, 2026

Οι νέοι δασμοί, που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ άμεσα, αφορούν καναδικές εισαγωγές αξίας σχεδόν 20 δισ. δολαρίων και θα επηρέαζαν προϊόντα όπως κρασί, γαλακτοκομικά, τσιμέντο, ρούχα και εξοπλισμό χόκεϊ. Θα προστίθεντο στους ήδη υφιστάμενους αμερικανικούς δασμούς σε καναδικό χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και ξυλεία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Καναδάς έχουν καταλήξει σε συμφωνία, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και εντατικές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι αμερικανικοί δασμοί στα καναδικά αυτοκίνητα, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τη μείωσή τους από 25% σε 15%. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία σχετικά με τα οχήματα που θα δικαιούνται τη χαμηλότερη επιβάρυνση, καθώς η Ουάσινγκτον ζητά αυξημένο ποσοστό αμερικανικής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζητούν από τον Καναδά να άρει τα ανταποδοτικά μέτρα σε αμερικανικά προϊόντα, να διευρύνει την πρόσβαση των αμερικανικών παραγωγών στην καναδική αγορά γαλακτοκομικών και να τερματίσει τους περιορισμούς στην πώληση αμερικανικών αλκοολούχων ποτών.

Το τελευταίο ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η διαχείριση των πωλήσεων αλκοόλ ανήκει στις επαρχίες. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να εξετάσει την άρση του σχετικού περιορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί «δίκαιη συμφωνία».

Στο τραπέζι και ο αγωγός Keystone XL

Ο Τραμπ συνέδεσε την ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία και με την επαναφορά του σχεδίου για τον πετρελαιαγωγό Keystone XL, ο οποίος θα μετέφερε πετρέλαιο από την Αλμπέρτα του Καναδά προς τις ΗΠΑ, με δυναμικότητα περίπου 830.000 βαρελιών ημερησίως.

Το έργο είχε μπλοκαριστεί από τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες αυτοχθόνων.

Η παράταση των τριών ημερών θεωρείται ανάσα για επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς οι εμπορικοί φορείς προειδοποιούν ότι μια νέα κλιμάκωση των δασμών θα αύξανε το κόστος, θα διατάρασσε τις εφοδιαστικές αλυσίδες και θα επιβάρυνε τις οικονομίες ΗΠΑ και Καναδά.

“I have paused the 50% Tariffs against Canada, that were scheduled to kick in tomorrow morning for a three day period, based on the fact that Canada and the U.S.A., subject to the finalization of documents, have a DEAL! The great Keystone XL Pipeline, long ago killed by Sleepy… pic.twitter.com/u5xEHMKPaW — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2026

Οι δύο χώρες παραμένουν στενά διασυνδεδεμένες εμπορικά, ενώ σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, περίπου 13 εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας συνδέονται με το εμπόριο στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA).

Η τριήμερη αναστολή δίνει πλέον στους διαπραγματευτές ένα σύντομο περιθώριο για να γεφυρώσουν τις τελευταίες διαφορές και να μετατρέψουν την προκαταρκτική συμφωνία που επικαλείται ο Τραμπ σε οριστική εμπορική συμφωνία.

Με πληροφορίες από: BBC