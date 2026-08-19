Νέο κύμα καύσωνα προ των πυλών: Έρχονται 40άρια από το Σαββατοκύριακο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. 

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Καιρός καύσωνας ζέστη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται προ των πυλών, με τον καιρό να δείχνει και πάλι τα «θερμά του δόντια» τις επόμενες ημέρες.
  • Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται 40άρια σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
  • Σήμερα αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ η θερμή εισβολή οφείλεται στην άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική.

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Τα «θερμά του δόντια» θα δείξει και πάλι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με ένα κύμα καύσωνα να βρίσκεται προ των πυλών.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, θα ενισχυθούν οι θερμές αέριες μάζες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

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Παράλληλα, θα επικρατήσει αστάθεια κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών.

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Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης τοπικές νεφώσεις και μπόρες κυρίως στις γύρω ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

 

Από την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όμως, θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

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