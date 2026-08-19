Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των αδειούχων: Περισσότερες οι αφίξεις από τις αναχωρήσεις στα λιμάνια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σταδιακή αλλά σαφή αλλαγή σκηνικού καταγράφουν οι λιμενικές αρχές στη χώρα, καθώς το ταξιδιωτικό ισοζύγιο αρχίζει πλέον να γέρνει προς την πλευρά των επιστροφών. Παρότι η κίνηση προς τα νησιά παραμένει αυξημένη, ο αριθμός των ταξιδιωτών που γυρίζουν στο κλεινόν άστυ, είναι μεγαλύτερος από εκείνον τον αναχωρήσεων.

Η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά είναι αποκαλυπτική: μόνο κατά το χθεσινό εικοσιτετράωρο (18/8) καταγράφηκαν περίπου 15.000 αφίξεις έναντι 5.800 αναχωρήσεων. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε μια καθαρή «προσθήκη» άνω των 9.000 ταξιδιωτών στον πληθυσμό της Αθήνας.

Το «δεύτερο κύμα» των αδειούχων

Παρά την καταγραφόμενη αύξηση των επιστροφών, στελέχη της τουριστικής αγοράς επισημαίνουν πως το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Αντιθέτως, αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική η τάση των «όψιμων» διακοπών.

Όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν συνειδητά τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου για τις εξορμήσεις τους. Η περίοδος αυτή κερδίζει σταθερά έδαφος, καθώς προσφέρει:

Λιγότερο συνωστισμό στα σοκάκια και τις παραλίες των νησιών.

Πιο ήπιους και χαλαρούς ρυθμούς εξυπηρέτησης.

Σημαντικά πιο προσιτές τιμές σε καταλύματα και υπηρεσίες.

Παρόμοια, αν και πιο ισορροπημένη, είναι η εικόνα που καταγράφεται στα υπόλοιπα κεντρικά λιμάνια της επικράτειας, όπως στη Ραφήνα και το Λαύριο, αλλά και στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ρυθμούς υψηλής αιχμής.

Για σήμερα Τετάρτη (19/8) έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια από και προς τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το διπλό ρεύμα των ταξιδιωτών.

Η σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα έχει ήδη ξεκινήσει, με το μεγάλο κύμα της μαζικής επανόδου στην Αθήνα να αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.