Ρωσία: Μαζική επίθεση από 453 ουκρανικά drone – Στο στόχαστρο εργοστάσιο εκρηκτικών και διυλιστήρια στην Ούφα

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Ευρείας κλίμακας νυχτερινή επίθεση με εκατοντάδες drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στρατηγικών βιομηχανικών στόχων και ενεργειακών υποδομών βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, προκαλώντας ζημιές σε εργοστάσιο εκρηκτικών, διυλιστήρια και κατοικημένες περιοχές.

Xτύπημα στο εργοστάσιο εκρηκτικών Sverdlov

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το Εργοστάσιο Εκρηκτικών Sverdlov, στο Τζερζίνσκ της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας άλλη μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του αυτό το έτος.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Astra, η επίθεση είχε ως στόχο το Sverdlov, μια στρατηγικής σημασίας επιχείρηση και έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εκρηκτικών της Ρωσίας.



Η εταιρεία λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα και διαδραματίζει βασικό ρόλο στον στρατιωτικό-βιομηχανικό τομέα της Ρωσίας.

Η εγκατάσταση έχει περιληφθεί στη λίστα κυρώσεων της Ουκρανίας για υποστηριζόμενες ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Βρίσκεται επίσης υπό κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και την Ελβετία.

Το Astra ανέφερε ότι ένα από τα drone έπληξε μια πολυκατοικία στο Τζερζίνσκ, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το πλήγμα.



Η εγκατάσταση είχε μπει στο στόχαστρο ουκρανικών drone και στο παρελθόν, τον Απρίλιο του 2026 και τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές.

Επιθέσεις στην Ούφα, την Τούλα και κοντά στη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 453 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.



Στη ρωσική Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, οι αρχές προσπαθούν να σβήσουν μικρή πυρκαγιά μετά την πτώση ενός drone σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Ούφα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Ραντίι Χαμπίροφ, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένα από τα drone έπληξε κτίριο διαμερισμάτων και λίγα αυτοκίνητα στην Ούφα —πόλη που αποτελεί κόμβο διύλισης πετρελαίου— προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.



«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, αλλά οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι επλήγη μια μονάδα που βρισκόταν υπό συντήρηση. Όπως πάντα, τα συντρίμμια που πέφτουν προκαλούν ζημιές σε σωλήνες, επομένως υπάρχει μικρή ζημιά», δήλωσε ο Χαμπίροφ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Περιμένω ότι όλα θα επισκευαστούν σε μερικές ημέρες», πρόσθεσε.

Σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, το Μπασκορτοστάν αποτελεί μείζονα κόμβο για τη βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας, με την Ουκρανία να βάζει επανειλημμένα στο στόχαστρο διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν εκρήξεις στο Νοβομοσκόβσκ της περιφέρειας Τούλα, καθώς drones καταρρίφθηκαν κοντά σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Τζερζίνσκ, σύμφωνα με το κανάλι παρακολούθησης Exilenova Plus, το οποίο δημοσίευσε επίσης βίντεο που φέρεται να δείχνει επίθεση.





Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τούλα, Ντμίτρι Μιλιάεφ, επιβεβαίωσε την επίθεση ουκρανικού drone, αναφέροντας ότι η ρωσική αεράμυνα ανέκοψε 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή υποδομές», δήλωσε ο Μιλιάεφ.

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 25 drone που πλησίαζαν τη ρωσική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kyiv Indepedent, Moscow Times, Kyiv Post