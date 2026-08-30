Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες νέο είδος φιδιού – Γιατί ονομάστηκε Slash

Όταν η ροκ μουσική συναντά την άγρια φύση, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άκρως εντυπωσιακό.

Στα βάθη των τροπικών δασών της Νέας Γουινέας, οι επιστήμονες έφεραν στο φως ένα άγνωστο μέχρι σήμερα ερπετό, που κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των φίλων της μουσικής παγκοσμίως.

Το νέο αυτό μυστηριώδες είδος φιδιού δεν ξεχωρίζει μόνο για τα γενετικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για το όνομα που του δόθηκε, το οποίο είναι εμπνευσμένο από έναν ζωντανό θρύλο της ροκ σκηνής.

Ένα νέο είδος φιδιού του εδάφους από τη Νέα Γουινέα, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν του Slash, είναι γενετικά ξεχωριστό από τους συγγενείς του και ζει σε έναν απειλούμενο δασικό βιότοπο.

Ένα κοκκινωπό-καφέ φίδι μήκους 28 ιντσών (περίπου 71 εκατοστών) από τα δάση της Νέας Γουινέας φέρει πλέον ένα όνομα δανεισμένο από τη ροκ μουσική: Lielaphis slashi, ή το φίδι του εδάφους του Slash.

Το όνομά του προέρχεται από τον κιθαρίστα των Guns N’ Roses, Slash (κατά κόσμον Σολ Χάντσον), του οποίου τα ενδιαφέροντα εκτός μουσικής περιλαμβάνουν μια διαχρονική γοητεία για τα ερπετά και την υποστήριξη ζωολογικών κήπων και μουσείων.

«Ως άνθρωπος που αγαπάει τα ερπετά εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετική τιμή για μένα και νιώθω βαθιά συγκινημένος που το Lielaphis slashi από τη Νέα Γουινέα πήρε το όνομά μου. Είναι συναρπαστικό· δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή», λέει ο Slash.

Η επιλογή του ονόματος έχει επίσης μια προσωπική σύνδεση για τη Sara Ruane, Αναπληρώτρια Επιμελήτρια Ερπετολογίας στο Field Museum και κύρια συγγραφέα της επιστημονικής δημοσίευσης στο περιοδικό Zootaxa, η οποία περιγράφει το είδος.

«Οι Guns N’ Roses είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα από τότε που πήγαινα στην πρώτη δημοτικού, και μέχρι την πέμπτη δημοτικού είχα ήδη πει στον δάσκαλό μου ότι ήθελα να γίνω ερπετολόγος –επιστήμονας που μελετά τα ερπετά– όταν μεγαλώσω», λέει η Sara Ruane.

«Έτσι, όταν ήμουν δώδεκα ετών και έλαβα ταχυδρομικώς το τεύχος μου από το περιοδικό Reptiles Magazine, το οποίο είχε στο εξώφυλλο μια φωτογραφία του Slash να κρατάει τον δικτυωτό πύθωνα που είχε για κατοικίδιο, σκέφτηκα: “Αυτός ο τύπος είναι κουλ”».

Χρόνια αργότερα, αφού έγινε επιστήμονας με την ευκαιρία να δίνει στα νεοανακαλυφθέντα ερπετά τα επίσημα επιστημονικά τους ονόματα, η Ruane θυμήθηκε εκείνη την ιστορία από το περιοδικό των παιδικών της χρόνων.

«Ξαναδιάβασα τη συνέντευξή του, όπου μιλούσε για το πόσο αγαπάει τα μουσεία, τους ζωολογικούς κήπους και τη φυσική ιστορία, καθώς και για το πώς, όταν ήταν παιδί, έβγαινε έξω και έψαχνε για φίδια – ήταν πράγματα με τα οποία ταυτιζόμουν απόλυτα, και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να δώσω το όνομά του σε ένα νέο είδος», λέει η Ruane.

Το φίδι της Νέας Γουινέας τής έδωσε τελικά αυτή την ευκαιρία.

Η νυχτερινή συνάντηση που αποκάλυψε το άγνωστο φίδι

Η Νέα Γουινέα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο μετά τη Γροιλανδία, βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Αυστραλίας και είναι χωρισμένη μεταξύ της Ινδονησίας και της Παπούα Νέας Γουινέας.

Τα πυκνά τροπικά δάση της φιλοξενούν μια τεράστια βιοποικιλότητα, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν μελετήσει μεγάλο μέρος της σε βάθος.

Κατά τη διάρκεια εργασίας πεδίου εκεί ένα βράδυ του 2006, ο Chris Austin, καθηγητής και επιμελητής ερπετολογίας στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα (LSU), συνάντησε ένα φίδι που δεν αναγνώριζε.

«Αυτά τα φίδια του εδάφους της Νέας Γουινέας είναι νυκτόβια, επομένως ο καλύτερος τρόπος για να τα βρει κανείς είναι τη νύχτα. Συνήθως εντοπίζονται αμέσως μετά τη δύση του ηλίου στη βάση μεγάλων δέντρων, όπου αναζητούν κάτι να φάνε», λέει ο Austin, συγγραφέας της επιστημονικής δημοσίευσης που περιγράφει το νέο είδος.

«Όταν εργάζεσαι τη νύχτα στη Νέα Γουινέα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, καθώς υπάρχουν πολλά εξαιρετικά δηλητηριώδη είδη που μοιάζουν πολύ με τα μη δηλητηριώδη φίδια του εδάφους».

Μια δεκαετία αργότερα, μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της, η Ruane εργάστηκε μαζί με τον Austin στο LSU.

Το 2016, ξεκίνησαν να συνεργάζονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ελάχιστα γνωστών φιδιών της Νέας Γουινέας, μια ερευνητική συνεργασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η γενετική επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός ξεχωριστού είδους

Η εξωτερική του εμφάνιση από μόνη της δεν ήταν αρκετή για να αποδείξει ότι το φίδι αποτελούσε ένα ξεχωριστό είδος. Τα εργαστηριακά ευρήματα παρείχαν τον διαχωρισμό που οι ερευνητές δεν μπορούσαν να δουν με βεβαιότητα μόνο από την εμφάνιση.

«Χρησιμοποιώντας πολλαπλές γενετικές αναλύσεις αιχμής, διαπιστώσαμε ότι το L. slashi είναι γενετικά διακριτό από άλλα παρόμοια φίδια του ίδιου γένους», λέει ο Tianqi Huang, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Field Museum μαζί με τη Ruane.

«Ο συνδυασμός των φυσικών χαρακτηριστικών, όπως οι διαφορές στον αριθμό των φολίδων σε σύγκριση με άλλα είδη, και των γενετικών στοιχείων είναι αυτός που μας οδήγησε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο είδος. Χρησιμοποιήσαμε επίσης οικολογική μοντελοποίηση για να δείξουμε ότι ο προτιμώμενος βιότοπος του L. slashi είναι διαφορετικός από εκείνον των παρόμοιων φιδιών».

Αυτά τα ευρήματα συνδύασαν τις γενετικές διαφορές με τα φυσικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στον αριθμό των φολίδων, ενώ η οικολογική μοντελοποίηση έδειξε ότι το φίδι προτιμά έναν διαφορετικό βιότοπο από τα συγγενικά του είδη.

Ωστόσο, πολλά πράγματα για το φίδι του εδάφους του Slash παραμένουν άγνωστα, επειδή η παρατήρηση αυτών των ζώων στην άγρια φύση είναι δύσκολη.

«Είναι απίστευτα δύσκολο να παρατηρήσεις τα φίδια στη φύση προτού γλιστρήσουν και εξαφανιστούν, επομένως οι γνώσεις μας για το L. slashi είναι περιορισμένες», λέει η Ruane.

Παρόλα αυτά, η ανατομία του προσφέρει κάποιες ενδείξεις για τον τρόπο που ενδέχεται να τρέφεται. «Τα φίδια αυτού του γένους έχουν συχνά μεγάλα δόντια στο πίσω μέρος του στόματός τους, τα οποία τα φίδια του εδάφους της Νέας Γουινέας ίσως χρησιμοποιούν για να γραπώνουν και να τρώνε μικρές σαύρες με ολισθηρές φολίδες, καθώς και αυγά άλλων ερπετών.

Το φίδι δεν αρπάζει και δεν σφίγγει το θήραμά του όπως ένας βόας σφιγκτήρας», αναφέρει η Ruane.Και παρά το γεγονός ότι οι Guns N’ Roses είχαν χαρακτηριστεί ως το «πιο επικίνδυνο συγκρότημα στον κόσμο», το L. slashi δεν παράγει δηλητήριο ικανό να βλάψει σοβαρά έναν άνθρωπο.

Ενώ το φίδι αποτελεί μικρό κίνδυνο για τους ανθρώπους, το αντίθετο μπορεί να μην ισχύει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλεί τα δάση όπου ζει το L. slashi και άλλα είδη της Νέας Γουινέας.

«Οι βιότοποι από τους οποίους προέρχεται το φίδι του εδάφους του Slash απειλούνται από βιομηχανίες όπως η καλλιέργεια καφέ και η εξόρυξη», λέει η Ruane.

«Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η περιγραφή των ειδών που ζουν εκεί είναι σημαντική. Κάθε είδος πρέπει να αναγνωρίζεται, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούν τα οικοσυστήματα και πώς το καθετί ταιριάζει στο περιβάλλον. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ζώα ή άλλους ζωντανούς οργανισμούς που δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν».

Η μελέτη δημοσιεύτηκε με τίτλο “A new species of Papuan groundsnake (Squamata: Colubridae: Lielaphis) from New Guinea” από τους Tianqi Huang, Christopher C. Austin, Justin M. Bernstein, Bulisa Iova, Jackson R. Roberts, Jeffrey H. Frederick και Sara Ruane, στις 11 Αυγούστου 2026, στο Zootaxa.DOI: 10.11646/zootaxa.5866.2.6