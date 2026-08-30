Κέρκυρα: Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας το μεσημέρι της Κυριακής 30/8. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που βρίσκονται στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικότπερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.