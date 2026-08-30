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Κέρκυρα: Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο – Καίει δασική έκταση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας το μεσημέρι της Κυριακής 30/8. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Κέρκυρα: Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο - Καίει δασική έκταση
Photo: kerkyrasimera
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας το μεσημέρι της Κυριακής 30/8.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετείχαν 6 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Κέρκυρας συνέδραμε με υδροφόρες, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας το μεσημέρι της Κυριακής 30/8. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που βρίσκονται στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικότπερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

 

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