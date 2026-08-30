Ντέρτι: Ευγενία Ξυγκόρου και Νικόλας Χαλκιαδάκης ζουν έναν παράφορο έρωτα

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Ένα από τα πιο όμορφα τηλεοπτκά ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε αυτή τη σεζόν έρχεται στη νέα σειρά “Ντέρτι” του Αντ1.

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα μαρτυρούν ότι η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης που πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο «Ντέρτι» ζουν έναν μεγάλο έρωτα.

Απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι αλλά με ανυπέρβλητα εμπόδια όπως προκύπτει από την πλοκή της ιστορίας.

Για τη Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) και τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ίσως να μην υπάρχει αύριο. Αν και το ξέρουν, θα πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου, θα περπατήσουν μαζί, θα ξεχάσουν τους φόβους τους και θα πάρουν το ρίσκο.

Γιατί μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να αγαπήσεις το λάθος πρόσωπο τη λάθος στιγμή, αλλά είναι ακόμα πιο γενναίο να μην το αρνηθείς.

Και εκείνοι δε θα το αρνηθούν.

Θα καταφέρουν, όμως, να επιβιώσουν ή όλα θα τελειώσουν μόλις σβήσει το φεγγάρι;

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντ1.

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα