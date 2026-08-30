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Ντέρτι: Ευγενία Ξυγκόρου και Νικόλας Χαλκιαδάκης ζουν έναν παράφορο έρωτα

Η νέα σειρά του Αντ1, «Ντέρτι», φέρνει στις οθόνες ένα από τα πιο όμορφα τηλεοπτικά ζευγάρια αυτή τη σεζόν, την Ευγενία Ξυγκόρου και τον Νικόλα Χαλκιαδάκη. Οι πρωταγωνιστές ζουν έναν παράφορο έρωτα που αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια, σε ένα συγκλονιστικό δράμα γεμάτο μουσική, προδοσία και δίψα για λύτρωση.

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Ντέρτι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά «Ντέρτι» του Αντ1, ζώντας έναν μεγάλο και παράφορο έρωτα.
  • Το απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια, παίρνοντας το ρίσκο να αγαπήσει το λάθος πρόσωπο τη λάθος στιγμή.
  • Το «Ντέρτι» είναι ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα από τα πιο όμορφα τηλεοπτκά  ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε αυτή τη σεζόν έρχεται στη νέα σειρά “Ντέρτι” του Αντ1.

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα μαρτυρούν ότι η Ευγενία Ξυγκόρου και ο Νικόλας Χαλκιαδάκης που πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο «Ντέρτι» ζουν έναν μεγάλο έρωτα.

Απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι αλλά με ανυπέρβλητα εμπόδια όπως προκύπτει από την πλοκή της ιστορίας.

Για τη Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) και τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ίσως να μην υπάρχει αύριο. Αν και το ξέρουν, θα πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου, θα περπατήσουν μαζί, θα ξεχάσουν τους φόβους τους και θα πάρουν το ρίσκο.

Γιατί μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να αγαπήσεις το λάθος πρόσωπο τη λάθος στιγμή, αλλά είναι ακόμα πιο γενναίο να μην το αρνηθείς.

Και εκείνοι δε θα το αρνηθούν.

Θα καταφέρουν, όμως, να επιβιώσουν ή όλα θα τελειώσουν μόλις σβήσει το φεγγάρι;

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντ1.

Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα

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