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Τηλεθέαση (29/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Κυριακής;

Την Κυριακή 29 Αυγούστου, οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να καταγράφουν τις επιδόσεις τους. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 29 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ ξεχώρισε στις πρωινές ζώνες, με την εκπομπή «Καλημέρα» να φτάνει το 21,2% και το «Ρεπορτάζ στις 10» το 20,6%.
  • Στο δυναμικό κοινό, ο ALPHA κυριάρχησε, με τους «Εντιμότατους κερατάδες» να σημειώνουν 13,3% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» 15,3%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Κυριακή 29 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Καλημέρα 21,2%
2 OPEN Τώρα Μαζί 15,1%
3 ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες (Ε) 11,6%
4 MEGA Με Δύο Μαμάδες 7,9%
5 ANT1 Οι Συμμαθητές 5,8%
6 ANT1 Πάτερ Ημών (Ε) 3%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 20,6%
2 ALPHA Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) 14,4%
3 ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 11,2%
4 MEGA Πολυκατοικία (Ε) 8,8%
5 MEGA Οι Μικρομεσαίοι (Ε) 8%
6 ANT1 Σούπερ Ήρωες (Ε) 5,1%
7 OPEN Ελληνική ταινία – Άπονη Ζωή 4,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες (Ε) 13,3%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 10,8%
3 OPEN Τώρα Μαζί 10,2%
4 ANT1 Οι Συμμαθητές 5,8%
5 MEGA Με Δύο Μαμάδες 5,3%
6 ANT1 Πάτερ Ημών (Ε) 4,4%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,3%
2 ALPHA Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) 14,3%
3 MEGA Πολυκατοικία (Ε) 13%
4 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 10,8%
5 MEGA Οι Μικρομεσαίοι (Ε) 7,4%
6 ANT1 Σούπερ Ήρωες (Ε) 5,6%
7 OPEN Ελληνική ταινία – Άπονη Ζωή 2,4%
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