Τηλεθέαση (29/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Κυριακής;

Την Κυριακή 29 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|21,2%
|2
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|15,1%
|3
|ALPHA
|Εντιμότατοι κερατάδες (Ε)
|11,6%
|4
|MEGA
|Με Δύο Μαμάδες
|7,9%
|5
|ANT1
|Οι Συμμαθητές
|5,8%
|6
|ANT1
|Πάτερ Ημών (Ε)
|3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|20,6%
|2
|ALPHA
|Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
|14,4%
|3
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|11,2%
|4
|MEGA
|Πολυκατοικία (Ε)
|8,8%
|5
|MEGA
|Οι Μικρομεσαίοι (Ε)
|8%
|6
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες (Ε)
|5,1%
|7
|OPEN
|Ελληνική ταινία – Άπονη Ζωή
|4,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Εντιμότατοι κερατάδες (Ε)
|13,3%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|10,8%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|10,2%
|4
|ANT1
|Οι Συμμαθητές
|5,8%
|5
|MEGA
|Με Δύο Μαμάδες
|5,3%
|6
|ANT1
|Πάτερ Ημών (Ε)
|4,4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|15,3%
|2
|ALPHA
|Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
|14,3%
|3
|MEGA
|Πολυκατοικία (Ε)
|13%
|4
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|10,8%
|5
|MEGA
|Οι Μικρομεσαίοι (Ε)
|7,4%
|6
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες (Ε)
|5,6%
|7
|OPEN
|Ελληνική ταινία – Άπονη Ζωή
|2,4%