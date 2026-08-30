Τηλεθέαση (29/8): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Κυριακής;

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Την Κυριακή 29 Αυγούστου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Καλημέρα 21,2% 2 OPEN Τώρα Μαζί 15,1% 3 ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες (Ε) 11,6% 4 MEGA Με Δύο Μαμάδες 7,9% 5 ANT1 Οι Συμμαθητές 5,8% 6 ANT1 Πάτερ Ημών (Ε) 3%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 20,6% 2 ALPHA Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) 14,4% 3 ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 11,2% 4 MEGA Πολυκατοικία (Ε) 8,8% 5 MEGA Οι Μικρομεσαίοι (Ε) 8% 6 ANT1 Σούπερ Ήρωες (Ε) 5,1% 7 OPEN Ελληνική ταινία – Άπονη Ζωή 4,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες (Ε) 13,3% 2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 10,8% 3 OPEN Τώρα Μαζί 10,2% 4 ANT1 Οι Συμμαθητές 5,8% 5 MEGA Με Δύο Μαμάδες 5,3% 6 ANT1 Πάτερ Ημών (Ε) 4,4%

Ζώνη 10-1