Bundesliga: Η «πρωτάρα» Έλβερσμπεργκ «σόκαρε» τη Λεβερκούζεν – BINTEO

Μετά τα 6 γκολ στον αγώνα της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου με την Στουτγκάρδη (5-1) το βράδυ της Παρασκευής (28/8), η 1η αγωνιστική της Bundesliga συνεχίστηκε και το Σάββατο (29/8) με… καταιγίδα από γκολ και το μεγάλο «μπαμ» της «πρωτάρας» Έλβερσμπεργκ.

Οι νεοφώτιτοι στην Bundsliga νίκησαν με 3-2 την Μπάγερν Λεβερκούζεν, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι τους στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η Έλβερσμπεργκ προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 απέναντι στις «ασπιρίνες» (αντίπαλο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League) με τα γκολ των Πετκόβ (8′), Κάμπελ (9′) και Μόκουα-Ντούσου (46′), πριν μειώσουν στο τελικό 3-2 οι Σικ (77′) και Κοφανέ (90’+1′).

«Περίπατο» έκανε η Λειψία απέναντι στην Γκλάντμπαχ (3-0 με γκολ των Μπακού, Νούσα και Ρέιτζ), ενώ γκολ και θέαμα προσέφεραν η Ουνιόν Βερολίνου και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με το χορταστικό 3-3 να «σφραγίζει» τις προσπάθειές τους. Οι γηπεδούχοι έσωσαν τον ένα βαθμό με γκολ του Σκάρκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ χατ-τρικ για την Άιντραχτ σημείωσε ο 22χρονος Εμπνουταλίμπ (10′, 11′, 67′).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Bundesliga: