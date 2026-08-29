Bundesliga: Η «πρωτάρα» Έλβερσμπεργκ «σόκαρε» τη Λεβερκούζεν – BINTEO

Μετά τα 6 γκολ στον αγώνα της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου με την Στουτγκάρδη (5-1) το βράδυ της Παρασκευής (28/8), η 1η αγωνιστική της Bundesliga συνεχίστηκε και το Σάββατο (29/8) με… καταιγίδα από γκολ και το μεγάλο «μπαμ» της «πρωτάρας» Έλβερσμπεργκ.
Οι νεοφώτιτοι στην Bundsliga νίκησαν με 3-2 την Μπάγερν Λεβερκούζεν, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι τους στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Η Έλβερσμπεργκ προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 απέναντι στις «ασπιρίνες» (αντίπαλο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League) με τα γκολ των Πετκόβ (8′), Κάμπελ (9′) και Μόκουα-Ντούσου (46′), πριν μειώσουν στο τελικό 3-2 οι Σικ (77′) και Κοφανέ (90’+1′).
«Περίπατο» έκανε η Λειψία απέναντι στην Γκλάντμπαχ (3-0 με γκολ των Μπακού, Νούσα και Ρέιτζ), ενώ γκολ και θέαμα προσέφεραν η Ουνιόν Βερολίνου και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με το χορταστικό 3-3 να «σφραγίζει» τις προσπάθειές τους. Οι γηπεδούχοι έσωσαν τον ένα βαθμό με γκολ του Σκάρκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ χατ-τρικ για την Άιντραχτ σημείωσε ο 22χρονος Εμπνουταλίμπ (10′, 11′, 67′).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Bundesliga:
- Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1 (21′ Ουπαμεκανό, 55′ Ολίσε, 57′ αυτ. Βάγκνομαν, 82′ Πάβλοβιτς, 90’+2′ Ντίαζ – 52′ Βάγκνομαν)
- Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν 3-2 (8′ Πέτκοβ, 9′ Κάμπελ, 46′ Μόκουα-Ντούσου – 77′ Σικ, 90’+1′ Κοφανέ)
- Κολωνία – Χόφενχαϊμ 3-2 (51′ Ελ Μαλά, 72′, 82′ Νταλίνγκα – 27′ Ντάγκιμ, 67′ Κάμπακ)
- Μάιντς – Πάντερμπορν 0-0
- Λειψία – Γκλάντμπαχ 3-0 (25′ Μπακού, 49′ Νούσα, 66′ Ρέιτζ)
- Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρ. 3-3 (3′ Λάτε Λαθ, 79′ Κουέλφελντ, 90’+2′ Σκάρκε – 10′, 11′, 67′ Εμπνουταλίμπ)
- Ντόρτμουντ – Αμβούργο 19:30
- Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης 30/08
- Άουγκσμπουργκ – Σάλκε 30/08