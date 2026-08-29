Κρήτη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαμβακόπουλο Χανίων

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Χανίων προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 5).

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.